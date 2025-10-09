Vašar u Puračiću – Večeras pjevamo za Halida

Vašar u Puračiću zvanično počinje 12. oktobra i traje do 14-tog, a aktivnosti povodom najpoznatijeg vašara u Bosni i Hercegovini počinju danas. Tradicija duga više od stoljeća ponovo oživljava čaršiju koja ima dušu, a prva noć donosi emociju i muziku posvećenu velikanu bosanskohercegovačke estrade, Halidu Bešliću.

Na velikoj vašarskoj bini u samom srcu Puračića večeras od 20 sati nastupa Osman Hadžić, jedan od najpoznatijih izvođača domaće muzike. Njegov koncert bit će u znaku sjećanja i poštovanja prema Halidu, čije pjesme su obilježile generacije i postale dio naše svakodnevnice. Hadžićev nastup simbolično otvara dane vašara koji svake godine okupljaju hiljade posjetilaca iz cijele zemlje i dijaspore.

Dan poslije, sutra, Centar za kulturu Lukavac priređuje izložbu pod nazivom „Vašar u Puračiću kroz vrijeme“. U galeriji Gradske biblioteke Lukavac od 17 sati posjetioci će imati priliku da kroz arhivske fotografije prošetaju kroz bogatu historiju ovog događaja koji je odavno prerastao lokalne okvire.