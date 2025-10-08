Vašar u Puračiću – Pjevamo za Halida

RTV SLON

Iako vašar u Puračiću zvanično počinje 12. oktobra i traje do 14., aktivnosti povodom najpoznatijeg vašara u Bosni i Hercegovini počinju već sutra. Tradicija duga više od stoljeća ponovo oživljava čaršiju koja ima dušu, a prva noć donosi emociju i muziku posvećenu velikanu bosanskohercegovačke estrade, Halidu Bešliću.

Trg slobode Tuzla: Ljudi se okupili u čast Halidu, pjevali, plakali i pali u sevdah

Na velikoj vašarskoj bini u samom srcu Puračića sutra od 20 sati nastupa Osman Hadžić, jedan od najpoznatijih izvođača domaće muzike. Njegov koncert bit će u znaku sjećanja i poštovanja prema Halidu, čije pjesme su obilježile generacije i postale dio naše svakodnevnice. Hadžićev nastup simbolično otvara dane vašara koji svake godine okupljaju hiljade posjetilaca iz cijele zemlje i dijaspore.

Halid Bešlić: Od prvog snimka do bezvremenskih hitova

Dan poslije, 10. oktobra, Centar za kulturu Lukavac priređuje izložbu pod nazivom „Vašar u Puračiću kroz vrijeme“. U galeriji Gradske biblioteke Lukavac od 17 sati posjetioci će imati priliku da kroz arhivske fotografije prošetaju kroz bogatu historiju ovog događaja koji je odavno prerastao lokalne okvire.

Puračić i ove godine diše u ritmu vašara, spoj tradicije, emocije, muzike i zajedništva koji se ne propušta.

pročitajte i ovo

Vijesti

Trg slobode Tuzla: Ljudi se okupili u čast Halidu, pjevali, plakali i pali u sevdah

Vijesti

Koja prava imate ako ostanete bez posla

BiH

Šta uraditi kada poštom dobijete prekršajni nalog?

Vijesti

/VIDEO/ Dnevnik RTV Slon: Događaji koji su obilježili 8. oktobar

Istaknuto

Besplatne plesne radionice za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]