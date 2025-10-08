Trg slobode Tuzla: Ljudi se okupili u čast Halidu, pjevali, plakali i pali u sevdah

Nedžida Sprečaković

Trg slobode Tuzla večeras je bio prepun emocija, ljudi su se okupili u čast i u znak sjećanja na Halida Bešlića, svi su pjevali, plakali i pali u sevdah, svaka pjesma odzvanjala je kao zajednička uspomena, kao trenutak koji spaja generacije i budi ono što se često zaboravi — koliko Halidove pjesme znače ljudima.

Halid Bešlić: Od prvog snimka do bezvremenskih hitova

Pod svjetlima trgova, uz zastave i svijeće, okupljeni su pjevali poznate stihove, neki sa suzama u očima, drugi s osmijehom koji skriva tugu, ali svi s istim osjećajem pripadnosti. Halid je bio i ostao simbol nečega što je dublje od muzike, dio svakodnevice, glas koji se čuje u kafani, na svadbama, u tišini automobila dok se vozi kroz noć.

Vašar u Puračiću – Pjevamo za Halida

Na Trgu slobode Tuzla ljudi su “pali u sevdah”, kako su to sami opisali, jer svaka njegova pjesma nosi priču o ljubavi, rastanku, ponosu i sjećanju. I dok su stihovi odzvanjali, mnogi su palili svijeće i dijelili uspomene, pričali kako su ga slušali prvi put, ili kako je njegova pjesma bila zvuk nekog posebnog trenutka.

Slično je bilo i u drugim bh. gradovima, gdje su se građani spontano okupili kako bi kroz pjesmu i emociju odali počast Halidu, simbolu jednog vremena i osjećaja koji ne blijedi.

Trg slobode Tuzla večeras je pokazao da muzika povezuje i kad riječi zakažu, a Halidov glas ostaje da odzvanja u svima koji su barem jednom pali u sevdah.

