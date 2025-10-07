Halid Bešlić: Od prvog snimka do bezvremenskih hitova

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. u Knežini kod Sokoca. Karijeru je započeo nakon odsluženja vojnog roka, kada se preselio u Sarajevo i počeo nastupati u lokalnim ugostiteljskim objektima.

Prva poznata singlica koju je snimio nosi naziv „Ne budi mi nadu“, a kako se prepričava, snimljen je u kućnom studiju legendarnog Paše, čak u kadici, uz pomoć eho efekta. U vremenu između 1979. i 1982. izdao je nekoliko singlova, među kojima „Grešnica“ i „Sijedi starac“.

Prvi studijski album „Sijedi starac“ objavljen je 1981. godine, dok je sljedeći, „Pjesma samo o njoj“, izašao 1982. godine i donio mu širu prepoznatljivost. Njegov diskografski opus kroz decenije obuhvata naslove kao što su Dijamanti… (1984), Zbogom noći, zbogom zore, Eh, kad bi ti i mnogi drugi.

Među najprepoznatljivijim hitovima su „Neću, neću dijamante“, „Vraćam se majci u Bosnu“, „Hej zoro, ne svani“, „Prvi poljubac“, „Miljacka“ i „Robinja“. Posebno se ističe album Neću, neću dijamante koji je prodat u više od 700.000 primjeraka.

Tokom devedesetih i u godinama rata nastupao je humanitarnog karaktera širom Evrope, održavajući koncerte za potrebe svoje Domovine. I nakon toga nastavio je stvarati albume i hitove, sarađujući sa savremenim autorima i prilagođavajući se novim muzičkim trendovima.

Halid Bešlić ostaje simbol narodne muzike — umjetnik čiji hitovi žive i prenose se generacijama, a njegova diskografija svjedoči o kontinuitetu umjetničke moći i emotivne veze s publikom.