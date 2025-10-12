Danas počinje vašar u Puračiću, jedan od najstarijih i najposjećenijih narodnih događaja u Bosni i Hercegovini, koji već više od jednog i po stoljeća okuplja ljude iz svih krajeva zemlje i regiona. Ova manifestacija, poznata po jedinstvenom spoju tradicije i savremenog duha, svake godine privlači hiljade posjetilaca koji dolaze da uživaju u druženju, pjesmi i bogatoj ponudi domaćih proizvoda.

Ovogodišnji vašar donosi i novinu, prvi sajam poljoprivrede, koji će posebno obogatiti program manifestacije. Posjetioci će moći razgledati najsavremeniju poljoprivrednu mehanizaciju, upoznati domaće proizvođače, probati tradicionalne prehrambene proizvode i učestvovati u degustacijama i promotivnim aktivnostima koje povezuju starinsku tradiciju i modernu poljoprivredu.

Tokom trajanja manifestacije, čaršija u Puračiću pretvara se u živopisnu scenu ispunjenu bojama, mirisima i zvucima. Tezge s domaćim proizvodima, rukotvorinama i starim zanatima oživljavaju duh minulih vremena, dok vesela atmosfera, pjesma i šargija podsjećaju na bogatu kulturnu baštinu ovog kraja.

Vašar u Puračiću i ove godine obećava istinsko narodno veselje, mjesto susreta generacija i simbol tradicije koji uspješno spaja prošlost i sadašnjost.