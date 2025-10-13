Vašar u Puračiću obara rekorde, za dva dana više od 100 hiljada posjetilaca

Tradicionalni vašar u Puračiću prvog dana okupio je oko stotinu hiljada ljudi. Ni najstariji stanovnici ove čaršije, a ni organizatori ove manifestacije ne pamte gužvu kakva je jučer bila u Puračiću.

„Što se tiče broja posjetilaca i svega ostalog, ono što se jučer desilo u mjesnoj zajednici Puračić, 12. oktobra, ja za svoj cijeli život nisam doživio. Nevjerovatno je koliko je ljudi jučer bilo prisutno u Puračiću. Sama činjenica da je kolona vozila prema Gračanici bila duga oko deset kilometara dovoljno govori o posjećenosti vašara tog dana“, rekao je Anel Osmanović, predsjednik Organizacionog odbora vašara u Puračiću.

Osmanović ističe da su zbog velikog interesa i sve većeg broja posjetilaca iz godine u godinu, ovoga puta uvedene i određene novine, kako bi se vašar izdigao na još jedan viši nivo. Po prvi put je organizovan i Poljoprivredni sajam.

„Prvo je sve počelo dječijom predstavom koja je održana ovdje u Domu kulture. Nakon toga smo imali koncert Osmana Hađića, koji je napravio odličnu atmosferu i privukao veliki broj ljudi. Zatim smo organizovali i prvi sajam poljoprivrede. U Centru za kulturu bila je postavljena izložba fotografija. Zatim imamo ‘Prvi sajam poljoprivrede’. To je lijepa prezentacija mjesne zajednice Puračić u jednom novom ruhu. Iskreno se nadam da ćemo već narednih godina govoriti o još ozbiljnijem i većem sajmu poljoprivrede u okviru Puračkog vašara“, kazao je Anel Osmanović, predsjednik Organizacionog odbora vašara u Puračiću.

Trgovci i izlagači su zadovoljni ovogodišnjom posjetom i prodajom. Među njih više od 400 je i Abdurahman iz Busovače, koji u Puračiću prodaje halvu i slatkiše. Na ovaj vašar njegova porodica dolazi više od 20 godina.

„Što se tiče ponude i potražnje jako smo zahvalni i zadovoljni jer to sve napreduje i prodaja ide dobro i od naših proizvoda izdvajamo cigle i bombone koje su prepoznatljivi tradicionalni slatkiš“, rekao je Abdurahman Ismetović, izlagač iz Busovače.

Osim slatkiša, ono što svake godine u Puračiću privlači posebnu pažnju kupaca je jagnjetina sa ražnja. Kako nam priča vlasnik restorana i pečenjare, samo jučer je prodato više stotina kilograma ovog mesa, a posjetioci traže i tradicionalnu puračku ćasku.

„Odavdje sam iz Puračića. Prodaja ne može biti bolja. Jučer sam skinuo 40 komada jagnjadi prvi dan, oko 200 kilograma ćevapa. Cijene su poskupe, ali narod ne pita, uzima kad vidi“, rekao je Lutvo Dropić, ugostitelj iz Puračića.

Zadovoljni su i posjetioci. Ističu da je ponuda velika, da za svakoga ima ponešto, a i da su cijene pristupačne.

„Kome šta treba, može ovdje sve naći. Ja sam ovdje inače dva dana, dolazim svake godine, sviđa mi se i masa se naroda ovdje izmijeni sa svih strana. Budem ovdje po dva dana. Inače sam iz Kaknja i dođem maksuz. Pola Bosne se ovdje sastane“, rekao je Muriz.

„Pa dobro je, nema gužve, nema galame, zato smo i došli danas. Ponude ima za svakoga, kome god šta treba može naći“, rekla je Nermina.

„Odlično, ima svega i svačega i cijene su pristupačne, može se naći što vam treba i po cijeni i kvaliteti. Dolazim kako znam za sebe, od malena“, rekla je Rukija.

„Sve je to uredu, ovo je tradicija. Naša je čaršija i svi su dobrodošli“, rekla je Fuada.

„Odrastao sam ovdje. Sve je super. Ovdje izađem jer sam odavdje i sve je bolje i bolje“, rekao je Pašaga.

S obzirom da je danas u Federaciji BiH Dan žalosti, muzike na vašaru neće biti, ali i bez obzira na to posjeta je i danas velika. Organizatori očekuju da će ove godine biti oboren rekord po posjećenosti vašara u Puračiću.