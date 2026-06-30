Otvoren vrtić u Puračiću

Vrtić u Puračiću danas je svečano otvoren presijecanjem vrpce, a taj simbolični čin obavili su najmlađi budući korisnici ovog odjeljenja.

Novo odjeljenje djelovat će u okviru Javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac, čime se stvaraju bolji uslovi za boravak i odgoj djece predškolskog uzrasta na području Puračića.

Ovaj projekat rezultat je zajedničkog rada i partnerstva Grada Lukavca, Tuzlanskog kantona i međunarodnih partnera, UNICEF-a, Evropske unije i Caritasa Švicarske. Realizacijom projekta potvrđeno je da saradnja lokalnog i kantonalnog nivoa vlasti, uz podršku međunarodnih organizacija, može donijeti konkretne rezultate za građane.

Otvaranje novog odjeljenja vrtića u Puračiću predstavlja važan korak u jačanju predškolskog odgoja i obrazovanja. Veći obuhvat djece predškolskim programima doprinosi njihovoj boljoj pripremljenosti za školovanje, ali i pruža dodatnu podršku roditeljima i mladim porodicama.

Iz Grada Lukavca poručeno je da ovaj projekat ima poseban značaj i za budućnost Puračića, jer ulaganje u najmlađe istovremeno znači i ulaganje u opstanak i razvoj lokalne zajednice. Novo odjeljenje vrtića dodatno doprinosi tome da Puračić ostane mjesto u kojem mlade porodice žele živjeti, raditi i odgajati djecu.

Realizacijom ovog projekta unaprijeđeni su uslovi za odrastanje novih generacija, a Puračić je dobio sadržaj koji će dugoročno koristiti djeci, roditeljima i cijeloj lokalnoj zajedni