Snažno nevrijeme pogodilo dijelove BiH

Nevrijeme koje su meteorolozi najavili za utorak već je zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine, donoseći obilnu kišu, grmljavinu i led.

Prema informacijama s terena, snažno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je Šetiće kod Zvornika, gdje je led zabijelio tlo, dok je nešto ranije nevrijeme s ledom zahvatilo i područje Bratunca.

Meteorolozi stranice BH Meteo još su u jutarnjim satima upozorili da će tokom poslijepodneva i večeri u većem dijelu Bosne i Hercegovine doći do razvoja nestabilnog vremena uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Istaknuto je da će postojati uslovi za lokalno nevrijeme praćeno ledom, jakim udarima vjetra i većom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu.

Kako se prognoza već ostvaruje u pojedinim krajevima zemlje, građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u područjima gdje se očekuju intenzivni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i od poslijepodnevnih i večernjih sati u srijedu, 1. jula, kada se širom Bosne i Hercegovine ponovo očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom i lokalno nevrijeme. U noći sa srijede na četvrtak predviđen je prodor hladnijeg zraka sa sjevera, koji će donijeti osjetno svježije vrijeme i pad temperatura za 10 do 15 stepeni u odnosu na današnje vrijednosti.