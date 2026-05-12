Hladna fronta stigla je na sjeverozapad i sjever Bosne, gdje je tokom dana zabilježeno jače nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i lokalno gradom.

Najizraženije nevrijeme zabilježeno je na području Prnjavora, Prijedora i Gradiške, gdje je olujan vjetar napravio štetu, dok je u pojedinim mjestima padao i led.

Uslijedio je i osjetan pad temperatura, koji se uskoro očekuje i u ostatku zemlje. Promjenu vremena pratit će padavine i prolazno pojačan vjetar, a lokalno je moguće i nevrijeme.

Fotografije s terena pokazuju kako je izgledalo nevrijeme koje je zahvatilo ovaj dio zemlje.