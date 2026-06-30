Posljednja isplata po starim iznosima: Evo projekcija mogućih iznosa penzija nakon julskog usklađivanja

Isplata penzija za juni, koja će korisnicima u Federaciji BiH biti izvršena u petak, 3. jula, posljednja je koja će biti obračunata prema iznosima utvrđenim nakon januarskog redovnog usklađivanja.

Federalni zavod PIO/MIO saopćio je da će najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznositi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok će najviša penzija biti 3.333,79 KM. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM, a penziju će primiti ukupno 470.291 korisnik. Za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona KM.

Od 1. jula na snagu stupa drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini, a povećani iznosi bit će isplaćeni početkom augusta zajedno sa julskim penzijama. Prema dosadašnjim procjenama Saveza udruženja penzionera FBiH i ranijim najavama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, povećanje bi trebalo iznositi između 5,8 i šest posto, iako će konačan procenat biti poznat tek nakon objave svih statističkih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku.

Ukoliko konačno redovno usklađivanje bude iznosilo šest posto, penzioneri bi od jula mogli očekivati sljedeće iznose:

Najniža penzija: sa 666,76 KM na približno 706,77 KM

Zagarantovana penzija: sa 795,74 KM na oko 843,48 KM

Najviša penzija: sa 3.333,79 KM na oko 3.533,82 KM

Prosječna samostalna penzija: sa 851,97 KM na približno 903,09 KM

Povećanje bi se odrazilo i na najniže starosne penzije koje ostvaruju korisnici nakon 1. januara 2026. godine, pa bi projekcija uz rast od šest posto izgledala ovako:

manje od 20 godina staža: sa 434,62 KM na oko 460,70 KM

od 20 do 25 godina staža: sa 470,83 KM na oko 499,08 KM

od 25 do 30 godina staža: sa 507,05 KM na oko 537,47 KM

od 30 do 35 godina staža: sa 543,27 KM na oko 575,87 KM

od 35 do 40 godina staža: sa 615,71 KM na oko 652,65 KM

40 i više godina staža: sa 688,14 KM na oko 729,43 KM

Podsjećamo, početkom godine penzije su već povećane za oko 11,2 posto nakon izmjena Zakona o PIO, kojim je uvedeno redovno usklađivanje dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula. Novi model obračuna vezan je za rast prosječnih plata i potrošačkih cijena, s ciljem da penzije prate ekonomska kretanja i očuvaju kupovnu moć penzionera.

Konačnu odluku o procentu julskog usklađivanja donijet će nadležni organi nakon što budu objavljeni svi zvanični statistički podaci, ali prema dosadašnjim procjenama gotovo je izvjesno da će penzioneri već uz augustsku isplatu dobiti još jedno povećanje primanja.