Gradsko vijeće Tuzla usvojilo poskupljenje vrtića

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je odluka o povećanju cijena boravka djece u vrtićima Javne ustanove „Naše dijete Tuzla“.

Dosadašnja participacija korisnika iznosila je 200 KM za cjelodnevni, odnosno 150 KM za poludnevni boravak. Prema odluci Upravnog odbora, cijena cjelodnevnog boravka ubuduće će iznositi 250 KM, što predstavlja povećanje od 25 posto. Kada je riječ o poludnevnom boravku, nova cijena iznosi 190 KM, što je rast od 26,70 posto u odnosu na dosadašnji iznos. Primjena novih cijena planirana je od narednog mjeseca.

Za ovu odluku glasala je većina vijećnika, dok su protiv bili Dragana Berberović Gagro (NS) i Mensur Mujezinović (NL Sloboda).

„Nisam mogla da prihvatim povećanje na račun roditelja. Ja sam za da se finansiraju, sufinansiraju sva djeca, bez diskriminacije. Smatram da je Grad Tuzla dužan da finansira vrtiće i pruži svu neophodnu skrb što se tiče te usluge za naše male sugrađane“, kazala je Berberović Gagro.

Odlukom je predviđeno i zadržavanje postojećeg popusta od deset posto za porodice koje u vrtiće ove ustanove imaju upisano dvoje ili više djece. Definirani su i uslovi pod kojima je moguće ostvariti umanjenje cijene u slučaju opravdanog odsustva djeteta, čime se nastoji osigurati pravedniji obračun troškova za roditelje.

Prema podacima iz pratećeg materijala, usluge ustanove trenutno koristi 1.336 djece, od čega je 88 uključeno u poludnevni program.

Kako je obrazloženo, povećanje cijena ima za cilj osigurati finansijsko pokriće uvećanih operativnih troškova poslovanja nastalih usljed rasta cijena roba i usluga na tržištu, te očuvati stabilnost i kontinuitet rada, održati postojeći standard kvaliteta usluga u skladu sa zakonskim propisima, kao i zadržati stručni i iskusni kadar kao ključnu komponentu kvaliteta rada ustanove.