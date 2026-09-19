Wizz Air nudi povoljne jesenske letove: Iz Tuzle pronađene karte već od osam eura

Wizz Air nudi veći broj povoljnih avionskih karata za jesenski period, a provjera aktuelne ponude pokazuje da se iz Tuzle pojedini letovi trenutno mogu pronaći po cijeni nižoj od 14 eura.

U okviru promotivne ponude kompanije dostupne su karte na odabranim linijama širom Evrope, a broj najjeftinijih mjesta je ograničen i zavisi od termina i popunjenosti aviona.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine posebno su zanimljive cijene sa aerodroma u Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, dok veći izbor destinacija nudi Beograd.

Iz Tuzle Bratislava od osam eura

Na relaciji Tuzla–Bratislava trenutno se za pojedine termine u oktobru mogu pronaći jednosmjerne karte već od osam eura.

Povoljne cijene dostupne su i za pojedine termine u novembru i decembru, dok ukupna cijena povratnog putovanja zavisi od datuma povratka.

Na pojedinim terminima niže cijene dostupne su i za letove prema Kölnu, gdje se jednosmjerne karte mogu pronaći od oko 12 do 15 eura.

Iz Sarajeva povoljni letovi prema Rimu

Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo među povoljnijim opcijama trenutno se izdvaja Rim.

Za početak oktobra mogu se pronaći jednosmjerne karte od oko 16 eura, dok povratne kombinacije zavise od odabranih datuma.

Sarajevo tako ostaje jedna od mogućnosti za putnike kojima odgovara polazak iz glavnog grada BiH i koji traže kraće putovanje tokom jeseni.

Banja Luka povoljnija u kasnijim terminima

Sa aerodroma Banja Luka trenutno su dostupni Wizz Air letovi prema nekoliko evropskih destinacija, a povoljniji termini češće se pojavljuju tokom novembra i decembra.

Na liniji prema Dortmundu pojedine jednosmjerne karte kreću se oko 18 do 20 eura, dok su cijene za septembar i oktobar uglavnom više.

Beograd ima najveći izbor

Aerodrom u Beogradu trenutno nudi znatno veći broj Wizz Air linija i samim tim veći izbor destinacija.

Među povoljnijim opcijama koje se pojavljuju za jesenski period su Palermo, Berlin, Malta i pojedine destinacije u Grčkoj, pri čemu cijene zavise od termina.

Za putnike iz BiH ovo može biti alternativa ukoliko im odgovara polazak iz Beograda i ako ukupni trošak puta do aerodroma ne poništi razliku u cijeni avionske karte.

Zagreb bez redovnih Wizz Air linija

Za razliku od navedenih aerodroma, Zagreb trenutno nije među aerodromima s kojih Wizz Air obavlja redovne letove.

U Hrvatskoj kompanija saobraća iz Dubrovnika, Rijeke, Splita i Zadra, pa se aktuelna ponuda ne odnosi direktno na Zagreb.

Najniža cijena ne uključuje sve troškove

Kod najjeftinijih Wizz Air tarifa osnovna cijena uglavnom uključuje avionsku kartu i manji komad ručnog prtljaga, dok se dodatni prtljag, izbor sjedala i druge usluge plaćaju posebno.

Zbog toga konačan trošak putovanja može biti veći od početne cijene karte.

Cijene se također brzo mijenjaju u zavisnosti od potražnje i raspoloživosti mjesta, pa navedene iznose treba posmatrati kao stanje u trenutku provjere.

Za putnike iz Tuzle najzanimljiviji podatak trenutno je da se pojedini letovi za Bratislavu mogu pronaći već od osam eura, dok su povoljne opcije dostupne i iz Sarajeva, Banje Luke i Beograda.