Kako skuhati rastresitu rižu: Nekoliko kapi ovog sastojka može napraviti razliku

Rastresita riža bez slijepljenih zrna mnogima ne uspije svaki put, ali nekoliko kapi limunovog soka tokom kuhanja može pomoći da zrna zadrže bolju strukturu.

Iako kuhanje riže djeluje jednostavno, rezultat često zavisi od količine vode, vrste riže i načina pripreme. Previše tečnosti može dovesti do mekane i kašaste teksture, dok premalo vode može ostaviti zrna nedovoljno kuhana.

Jedan od trikova koji se može isprobati jeste dodavanje male količine limunovog soka u vodu tokom kuhanja.

Limunov sok za rastresitu rižu

Dovoljno je dodati nekoliko kapi limunovog soka, bez pretjerivanja. Cilj nije da riža poprimi okus limuna, nego da nakon kuhanja zrna budu odvojenija i manje ljepljiva.

Važno je i pravilno odmjeriti količinu vode, pri čemu omjer zavisi od vrste riže i načina kuhanja. Zbog toga je najbolje pratiti upute proizvođača, posebno kod basmati, jasmin ili integralne riže, jer ne zahtijevaju istu količinu tečnosti.

Za bolji rezultat rižu je korisno i isprati hladnom vodom prije kuhanja kako bi se uklonio dio površinskog škroba, koji također doprinosi lijepljenju zrna.

Nakon kuhanja rižu je dobro ostaviti nekoliko minuta poklopljenu, a zatim je lagano rastresti viljuškom.

Uz pravilnu količinu vode, ispiranje i nekoliko kapi limunovog soka, rastresita riža može se pripremiti bez mnogo dodatnog truda.