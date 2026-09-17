U Tuzli obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije RBiH

Delegacija Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, predstavnici Udruženja policije „4. april Tuzla“, Saveza udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991–1995. i Grada Tuzla položili su cvijeće na spomen-obilježje ispred sjedišta MUP-a TK u Tuzli, povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.

Obilježavanje je organizovano u okviru manifestacije posvećene očuvanju sjećanja na organizovanje otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu, mobilizaciju rezervnog sastava policije RBiH i pripadnike policije koji su poginuli tokom rata.

Udruženje policije „4. april Tuzla“ i Savez udruženja policije Tuzlanskog kantona 1991–1995. tim povodom obilaze spomen-obilježja na području Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.

Centralna manifestacija povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a RBiH bit će održana 19. septembra u Sarajevu, u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo i Unije saveza – udruženja policije RBiH 1991–1995.

Događaju će prisustvovati i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Uprave policije MUP-a TK, dok će dio policijskih službenika učestvovati u svečanom defileu policijskih snaga i svečanoj akademiji.