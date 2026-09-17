U Tuzli predstavljeno rješenje za pametno upravljanje gradom

Arnela Šiljković - Bojić

U Gradskoj upravi Tuzle održan je sastanak predstavnika Grada Tuzle i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona sa delegacijom iz Kazahstana, tokom kojeg su predstavljena savremena tehnološka rješenja za upravljanje gradskom infrastrukturom.

Predstavnici delegacije iz Kazahstana prezentovali su sistem za pametno upravljanje infrastrukturom grada, koji uključuje i asistenta za upravljanje različitim gradskim procesima.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima saradnje i razmjene iskustava u oblasti savremenih tehnologija, sa posebnim fokusom na digitalna rješenja koja bi mogla doprinijeti efikasnijem radu gradske administracije i kvalitetnijem pružanju usluga građanima.

Iz Grada Tuzle navode da nastoje pratiti razvoj novih tehnologija i razmatrati rješenja koja mogu unaprijediti funkcionisanje Gradske uprave i odgovoriti na potrebe građana.

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