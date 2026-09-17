Prosječna plata u FBiH porasla na 1.757 KM

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu 2026. godine iznosila je 1.757 KM, što je nominalno povećanje od 2,5 posto, a realno od 2,7 posto u odnosu na juni.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u poređenju s julom prošle godine prosječna neto plata nominalno je veća za 7,9 posto, dok je realni rast iznosio 4,4 posto.

Najveće prosječne neto plate zabilježene su u javnoj upravi i odbrani, te obaveznom socijalnom osiguranju, gdje su zaposleni u prosjeku primali 2.419 KM.

Slijedi sektor informacija i komunikacija sa prosječnom platom od 2.385 KM, dok je u djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite prosjek iznosio 2.369 KM. Zaposleni u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u prosjeku su primali 2.363 KM.

Na drugoj strani, najniža prosječna neto plata evidentirana je u djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane, gdje je iznosila 1.141 KM.

U građevinarstvu je prosječna neto plata bila 1.348 KM, dok je u trgovini na veliko i malo, kao i popravci motornih vozila i motocikala, iznosila 1.375 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u Federaciji BiH u julu iznosila je 2.750 KM. U odnosu na prethodni mjesec nominalno je veća za 2,6 posto, a realno za 2,8 posto.

Na godišnjem nivou prosječna bruto plata nominalno je porasla za 8,3 posto, dok je realno povećanje iznosilo 4,7 posto.