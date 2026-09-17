Poznato u kojem staračkom domu je izbio požar, dvoje povrijeđenih u UKC-u Tuzla

Arnela Šiljković - Bojić
Vatrogasci, tuzla servis

U Domu Ahmedić u Puračiću, na području grada Lukavca, sinoć je izbio požar, a prema informacijama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dvije osobe su povrijeđene i hospitalizirane.

Pacijent O. H., rođen 1948. godine, zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Intubiran je i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji.

Drugi pacijent, M. O., zadobio je opekotine lica i tijela.

Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno su odgovorile na prijem i zbrinjavanje povrijeđenih nakon požara.

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