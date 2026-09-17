Univerzitet u Tuzli objavio Erasmus+ poziv za mobilnost u Temišvaru

Univerzitet u Tuzli objavio je poziv za dodjelu jedne Erasmus+ stipendije akademskom i administrativnom osoblju za mobilnost na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, West University of Timisoara u Rumuniji.

Konkurs je raspisan na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji, a rok za prijavu je 9. novembar 2026. godine.

Poziv je otvoren za osoblje Akademije dramskih umjetnosti, Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti hemije, biologije i matematike, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta iz oblasti sociologije, engleskog jezika i književnosti te njemačkog jezika i književnosti, kao i za osoblje Univerziteta u Tuzli.

Detaljne informacije o partnerskom univerzitetu i programu dostupne su u dokumentu INFO SHEET.

Mobilnost tokom međunarodnih Erasmus sedmica

Mobilnost je potrebno realizovati tokom jedne od dvije međunarodne sedmice koje organizuje Zapadni univerzitet u Temišvaru.

Erasmus International Teaching Week, treće izdanje, bit će održan od 5. do 9. aprila 2027. godine, dok je Erasmus International Training Week, 17. izdanje, planiran od 14. do 18. juna 2027. godine.

Stipendija za osoblje predviđena je za najmanje pet radnih dana. Putni troškovi iznose 211 eura, dok dnevnice iznose 148 eura po danu, odnosno ukupno 740 eura za pet dana.

Putni troškovi izračunavaju se uz pomoć Erasmus+ alata Distance Calculator.

Trajanje mobilnosti je pet dana.

Uslovi za akademsko osoblje

Za Teaching Mobility predviđeno je pet dana mobilnosti, pri čemu se dani putovanja ne računaju u trajanje programa. Akademsko osoblje treba realizovati najmanje osam sati predavanja, a potreban nivo poznavanja engleskog jezika je B2.

Preporučeno je da kandidati predavanja unaprijed dogovore sa odgovarajućim odsjekom partnerskog univerziteta.

Prilikom izbora kandidata primjenjivat će se kriteriji Univerziteta u Tuzli utvrđeni Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

Dokumentacija potrebna za prijavu

Kandidati trebaju dostaviti prijavni obrazac, kopiju pasoša, CV pripremljen prema Europass obrascu, Mobility Agreement za Teaching ili Training, te izjavu o prethodnoj mobilnosti.

Uz navedeno je potrebno priložiti motivaciono pismo, certifikat ili potvrdu o poznavanju engleskog jezika i pozivno pismo.

Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila na adresu [email protected], uz napomenu PRIJAVA ZA ERASMUS + TEMIŠVAR.

Prilikom popunjavanja Mobility Agreement obrasca, u dijelu „The Receiving Institution“ potrebno je navesti Zapadni univerzitet u Temišvaru, The West University of Timișoara, Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timișoara 300223, Romania.

Kontakt osoba je Cristina Cojocaru, Head of Erasmus+ Office, dostupna putem e-maila [email protected] i telefona 0040 256 592 271.

Dodatni kontakti na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru dostupni su u dokumentu KONTAKTI.

Više informacija o načinu prijave i kriterijima kandidati mogu pronaći u Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti.

Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Uredu za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.

Kontakt osoba je Selma Ćebić Babajić, Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, Dr. Tihomila Markovića 1, Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija broj 8.

Dostupne su e-mail adrese [email protected] i [email protected], kao i broj telefona +387 35 300 526.