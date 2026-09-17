Ko može glasati putem mobilnog tima na Općim izborima 2026.?

Birači koji zbog starosti, bolesti, invaliditeta ili boravka u ustanovi ne mogu doći na biračko mjesto, na Općim izborima 4. oktobra moći će glasati putem mobilnih timova.

Način glasanja ovih kategorija birača regulisan je Pravilnikom o provođenju Općih izbora 2026. godine, koji je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Mobilne timove formirat će općinske i gradske izborne komisije, a oni će obilaziti birače koji su vezani za svoje domove, kao i osobe koje borave u ustanovama i prethodno su evidentirane za ovakav način glasanja.

Njihovi glasački listići bit će kovertirani, a glasovi će se brojati u Glavnom centru za brojanje.

Posebna pravila predviđena su i za situacije u kojima autentifikaciju birača nije moguće izvršiti putem otiska prsta. U tom slučaju identitet će biti provjeren na osnovu važećeg ličnog dokumenta, nakon čega će biti izdata potvrda o identifikaciji bez biometrijske autentifikacije.

Pravilnikom je uređen i način glasanja slijepih, nepismenih osoba i birača sa invaliditetom. Takav birač može koristiti pomoć osobe koju sam izabere, uz odobrenje predsjednika biračkog odbora, a korištenje pomoći posebno se evidentira.

Omogućeno je glasanje i biračima koji mogu doći do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka ili neprilagođenosti objekta ne mogu ući u prostoriju za glasanje.

Za njih će ispred biračkog mjesta biti uređeno posebno mjesto sa glasačkom kabinom. Nakon glasanja, osoba koju birač izabere glasačke listiće će u zaštitnoj fascikli odnijeti do skenera, ubaciti ih u uređaj, a fasciklu potom vratiti članu biračkog odbora.

Centralna izborna komisija BiH na svojoj stranici objavila je Pravilnik i prateće materijale za provođenje Općih izbora 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju, 4. oktobra.