STADA ulaže još 20 miliona eura u Hemofarm: U Vršcu novi proizvodni kapaciteti

Generalni direktor STADA Grupe Piter Goldšmit najavio je danas da će STADA investirati još 20 miliona evra u proizvodne kapacitete u Vršcu i dodao da je Srbija postala centar za međunarodna radna mesta u okviru STADA Grupe.

”Uložili smo zaista stotine miliona u poslednjih nekoliko godina, a upravo smo od Globalnog izvršnog odbora STADA dobili odobrenje da ćemo u Vršac investirati još 20 miliona. Tako ćemo povećati proizvodnju i izgraditi nove proizvodne kapacitete, i mislim da to pokazuje posvećenost budućnosti”, kazao je Goldšmit na konferenciji za medije STADA grupacije u Beogradu.

Grupacija STADA izvršila je akviziciju Hemofarma pre 20 godina, a danas kompanija ima 4.500 zaposlenih i posluje po najvišim evropskim standarima, rekao je Goldšmit.

Goldšmit je rekao da je Hemofarm tokom prethodne dve decenije, od kompanije koja je bila fokusirana na generičke lekove prerastao u kompaniju koja, pored generičkih, nudi i inovativne i specijalizovane generičke lekove, kao i proizvode iz oblasti zdravstvene zaštite potrošača, uključujući suplemente.

”Generički lekovi su stub za pacijente u Srbiji”, rekao je Goldšmit, navodeći da se 70 do 80 odsto svakodnevnih recepata odnosi na generičke lekove i da je Hemofarm najveća kompanija koja ih obezbeđuje.

On je istakao da je proizvodnja u Srbiji veoma važna za STADA grupu, navodeći da se proizvodi iz Srbije isporučuju svim zemljama Evropske unije, kao i na Bliski istok i druga tržišta.

Prema njegovim rečima, STADA svoje proizvode prodaje u više od 100 zemalja širom sveta, a veliki broj njih dolazi iz Srbije, dok je najveće tržište za proizvode koji se ovde proizvode Nemačka.

“U Srbiji proizvodimo ne samo po standardima kvaliteta koji su dovoljno visoki za Nemačku, koja ima najviše standarde kvaliteta, već sve što ovde proizvodimo ispunjava pune standarde Evropske unije”, rekao je Goldšmit.

Goldšmit je rekao da je STADA u poslednjih nekoliko godina u Srbiju investirala stotine miliona evra, kao i da kontinuirano ulaže u razvojni centar i razvoj novih proizvoda. On je istakao i značaj Hemofarma kao poslodavca, navodeći da grupa ima više od 4.500 zaposlenih, ali i da je Srbija postala centar za međunarodna radna mesta u okviru STADA Grupe.

Goldšmit je istakao i društvenu ulogu kompanije, navodeći da STADA i Hemofarm, pored stvaranja radnih mesta, kroz Hemofarm fondaciju i program podrške doniranju organa i transplantaciji nastoje da doprinesu društvu.

On je dodao da STADA primenjuje iste standarde u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i usklađenosti poslovanja u svim zemljama u kojima posluje, uključujući Srbiju, Nemačku, Veliku Britaniju, SAD, Vijetnam i Kinu.

STADA Arzneimittel AG je nemačka farmaceutska kompanija sa tradicijom dugom više od 130 godina. Njeni koreni datiraju iz 1895. godine, a danas posluje kroz tri osnovna segmenta: generičke lekove, lekove za specijalističke terapije i proizvode za zdravlje široke potrošnje. STADA svoje proizvode prodaje u više od 100 zemalja sveta. STADA je 2006. godine preuzela Hemofarm iz Vršca, koji je od tada deo nemačke STADA grupe. Hemofarm je osnovan 1960. godine i danas je jedan od najvećih proizvođača lekova u regionu.