Uskoro konkurs za prijem 300 novih policajaca u Tuzlanskom kantonu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK za prijem 300 novih policijskih službenika u početnom činu „policajac“, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure i raspisivanje konkursa za njihov prijem.

Planirano je da novi policijski službenici budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme, a cilj je dodatno kadrovsko jačanje Uprave policije i očuvanje njene operativnosti.

Potreba za novim prijemom posebno je izražena zbog povećanog broja policijskih službenika koji odlaze u penziju. Istovremeno, procedure izbora kandidata i njihove obuke traju duže vrijeme, dok su kapaciteti Policijske akademije ograničeni, zbog čega prijem novih kadrova ne može uvijek pratiti dinamiku odlaska postojećih službenika.

Iz tog razloga nove konkursne procedure potrebno je pokretati pravovremeno kako bi se izbjegao nedostatak policijskog kadra na terenu.

Novi prijem nadovezuje se na ranije aktivnosti kadrovskog jačanja Uprave policije. U konkursnoj proceduri pokrenutoj tokom 2025. godine primljeno je 200 policijskih službenika, dok je tokom 2026. nova generacija policajaca već raspoređena na teren.