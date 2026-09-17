Novi detalji požara u objektu za starije u Lukavcu

Adin Jusufović
UKC Tuzla

Nakon ranije informacije o požaru koji je tokom noći izbio u objektu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca, iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeni su novi detalji događaja.

Požar je Policijskoj stanici Lukavac prijavljen oko 00:30 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policijski službenici, Vatrogasna jedinica Lukavac i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac.

Prema informacijama policije, dvije povrijeđene osobe sanitetskim vozilom prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su ostali korisnici objekta privremeno evakuisani.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Uviđaj će, kada se za to steknu potrebni uslovi, pod nadzorom tužioca obaviti istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom Inspektorata za zaštitu od požara, a prema potrebi bit će uključena i druga stručna lica.

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