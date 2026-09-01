Građanima je omogućeno da zahtjev za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju podnesu putem interneta, bez odlaska na šalter. Nova usluga za sada je dostupna u Kantonu Sarajevo putem stranice MUP-a KS.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uvelo je elektronski servis eNekažnjavanje, putem kojeg građani mogu online podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju.

To znači da građani zbog samog podnošenja zahtjeva više ne moraju dolaziti na šalter, čime bi cijeli postupak trebao biti jednostavniji i brži.

Za korištenje servisa potreban je kvalifikovani elektronski potpis IDDEEA-e, a zahtjev se može podnijeti elektronskim putem iz vlastitog doma.

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) pozdravili su ovaj potez MUP-a Kantona Sarajevo, ističući ga kao primjer korištenja postojeće digitalne infrastrukture za pružanje usluga građanima.

Hoće li ista mogućnost biti uvedena i u ostatku BiH?

Za sada se nova usluga odnosi na Kanton Sarajevo, ali iz IDDEEA-e su pozvali i druga ministarstva unutrašnjih poslova i nadležne institucije širom Bosne i Hercegovine da krenu istim putem.

Poručuju da bi građani u Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću, Goraždu, Brčkom i drugim dijelovima zemlje trebali imati mogućnost da što više administrativnih postupaka započnu ili završe elektronski.

Cilj je smanjiti broj odlazaka na šaltere, čekanje u redovima i količinu papirologije, dok bi građanima veći broj javnih usluga bio dostupan online.