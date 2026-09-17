Crna Gora: Policija spriječila skup u čast Ratka Mladića, privedeno 13 osoba

Crnogorska policija spriječila je održavanje skupa u naselju Masline kod Podgorice, na kojem je bilo planirano odavanje počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Prema nezvaničnim informacijama portala Vijesti.me, policija je privela 13 osoba koje su se okupile oko Jovana Merdovića, predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu.

Kako navodi ovaj medij, tokom okupljanja bilo je planirano korištenje pirotehnike, isticanje srpske nacionalne ikonografije i izvođenje nacionalističkih pjesama.

Iz Uprave policije Crne Gore za sada nije objavljeno zvanično saopćenje o ovom događaju.