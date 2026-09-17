Crna Gora: Policija spriječila skup u čast Ratka Mladića, privedeno 13 osoba

Adin Jusufović
Policija Crna Gora

Crnogorska policija spriječila je održavanje skupa u naselju Masline kod Podgorice, na kojem je bilo planirano odavanje počasti pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Prema nezvaničnim informacijama portala Vijesti.me, policija je privela 13 osoba koje su se okupile oko Jovana Merdovića, predstavnika Miholjskog zbora za Podgoricu.

Kako navodi ovaj medij, tokom okupljanja bilo je planirano korištenje pirotehnike, isticanje srpske nacionalne ikonografije i izvođenje nacionalističkih pjesama.

Iz Uprave policije Crne Gore za sada nije objavljeno zvanično saopćenje o ovom događaju.

pročitajte i ovo

Vijesti

Zabranjeno kupanje na plaži u Crnoj Gori zbog bakterija

Vijesti

Crna Gora: Fekalije se izlile u more, četiri kupališta zatvorena

Vijesti

Crna Gora uvela menstrualno odsustvo: Plaćen odmor za sve žene

Vijesti

U komšiluku rastu penzije: Najniža penzija daleko veća nego u BiH

Sport

Rukometaši BiH poraženi od Crne Gore

Vijesti

Crna Gora uvodi vize za ruske državljane

Tuzla i TK

Novi detalji požara u objektu za starije u Lukavcu

Tuzla i TK

U Tuzli predstavljeno rješenje za pametno upravljanje gradom

Tuzla i TK

Univerzitet u Tuzli objavio Erasmus+ poziv za mobilnost u Temišvaru

KVIZ

DNEVNI KVIZ – četvrtak 17.9.2026. – Koliko poznajete svijet oko nas?

Vijesti

Prosječna plata u FBiH porasla na 1.757 KM

Učitati više