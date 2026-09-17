U Tuzli debate kandidata na Općim izborima 2026.

U Tuzli će 17. septembra biti održane debate kandidata na Općim izborima 2026. godine, koje organizuje Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima.

Cilj debata je omogućiti kandidatima da predstave svoje programe, prioritete i stavove te odgovore na pitanja o temama koje su važne za građane Bosne i Hercegovine. Opći izbori u BiH zakazani su za 4. oktobar 2026. godine.

Prva debata u Hotelu Salis počinje u 17 sati, a učestvovat će Omer Berbić iz Naše stranke, Adna Babajić iz Snage naroda – Ramo Isak, Amer Bošnjić iz Crvenih linija, Vedrana Andrić iz HDZ-a 1990 i Mirnes Ajanović iz BOSS-a – Bosanske stranke.

Druga debata zakazana je za 19:30 sati, a svoje stavove predstavit će Zumra Begić iz SBB-a – Fahrudin Radončić, Mirnes Gušić iz Stranke za BiH, Husein Tokić iz SDBiH – Socijaldemokrata BiH i Mirza Malkočević iz koalicije Narod i Pravda i Stranka penzionera/umirovljenika BiH.

Iz Misije OSCE-a navode da debate kandidatima pružaju prostor za direktno predstavljanje političkih programa i odgovore na pitanja koja se odnose na svakodnevni život građana, dok je medijima omogućeno praćenje diskusija i ključnih poruka učesnika.