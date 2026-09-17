Sergej Barbarez slavi rođendan: Od kapitena do selektora BiH

Adin Jusufović
Foto: NS/FS

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez slavi rođendan, a tim povodom Nogometni savez BiH uputio mu je čestitku uz želje za zdravlje, sreću i mnogo uspjeha.

Barbarez je tokom igračke karijere ostavio značajan trag u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koju je upisao 47 nastupa i postigao 17 pogodaka. Nosio je i kapitensku traku, a danas reprezentaciju predvodi s klupe.

U dosadašnjem selektorskom mandatu vodio je Zmajeve u 26 utakmica.

Njegova klupska karijera počela je u mostarskom Veležu, nakon čega je nastupao za više njemačkih klubova, gdje je izgradio prepoznatljivo ime i stekao veliki ugled među navijačima.

Posebno mjesto Barbarez ima među navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine, kako zbog nastupa u igračkim danima, tako i zbog današnje uloge selektora nacionalnog tima.

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