Sergej Barbarez slavi rođendan: Od kapitena do selektora BiH

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez slavi rođendan, a tim povodom Nogometni savez BiH uputio mu je čestitku uz želje za zdravlje, sreću i mnogo uspjeha.

Barbarez je tokom igračke karijere ostavio značajan trag u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koju je upisao 47 nastupa i postigao 17 pogodaka. Nosio je i kapitensku traku, a danas reprezentaciju predvodi s klupe.

U dosadašnjem selektorskom mandatu vodio je Zmajeve u 26 utakmica.

Njegova klupska karijera počela je u mostarskom Veležu, nakon čega je nastupao za više njemačkih klubova, gdje je izgradio prepoznatljivo ime i stekao veliki ugled među navijačima.

Posebno mjesto Barbarez ima među navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine, kako zbog nastupa u igračkim danima, tako i zbog današnje uloge selektora nacionalnog tima.