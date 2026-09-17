Nova mehanizacija vrijedna 15 miliona KM puštena u rad u RMU Banovići

Adin Jusufović
Nova mehanizacija vrijedna 15 miliona KM puštena u rad u RMU Banovići
Nova mehanizacija vrijedna 15 miliona KM puštena u rad u RMU Banovići

Nova rudarska mehanizacija nabavljena sredstvima dokapitalizacije Vlade Federacije BiH puštena je u rad u Rudniku mrkog uglja „Banovići“, čime je nastavljen proces modernizacije opreme i jačanja proizvodnih kapaciteta Rudnika.

Riječ je o ulaganju Vlade Federacije BiH vrijednom 15 miliona KM, a nova mehanizacija obuhvata četiri damper kamiona, dva četveroosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jedan rovokopač.

Svečanosti u Banovićima prisustvovali su premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, predstavnici Uprave i Nadzornog odbora RMU „Banovići“, zaposlenici Rudnika, načelnik Banovića Mehmed Hasanović i drugi predstavnici lokalnih i federalnih institucija.

Iz Rudnika navode da bi nova oprema trebala omogućiti efikasniji proizvodni proces, povećanje kapaciteta te sigurnije i kvalitetnije uslove rada zaposlenih.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kazao je da stabilno poslovanje RMU „Banovići“ ima značaj koji prevazilazi samo poslovanje Rudnika, s obzirom na broj zaposlenih i njegovu važnost za lokalnu zajednicu. Dokapitalizaciju je povezao sa očuvanjem postojećih i mogućnošću otvaranja novih radnih mjesta, ali i povećanjem proizvodnje uglja.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić naglasio je da će ulaganja u rudarski sektor biti nastavljena, uz ocjenu da rudnici uglja i dalje imaju važnu ulogu u energetskom sistemu Federacije BiH tokom procesa energetske tranzicije.

Poseban značaj ulaganje ima za Banoviće, čiji su privredni razvoj i veliki broj radnih mjesta decenijama vezani za Rudnik. Modernizacija opreme trebala bi doprinijeti stabilnijoj proizvodnji, očuvanju radnih mjesta i sigurnijim uslovima za rudare.

Vršilac dužnosti direktora RMU „Banovići“ Enes Šabanović zahvalio je institucijama i učesnicima koji su bili uključeni u realizaciju investicije, navodeći da je ukupna vrijednost realizovanih aktivnosti veća od 16 miliona KM.

Puštanjem nove mehanizacije u rad značajno je obnovljen vozni park RMU „Banovići“, dok je najavljen nastavak ulaganja u opremu i proizvodne kapacitete Rudnika.

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