Od inicijativa do realizacije: Šta su Smajo Mandžić i Lejla Vuković pokrenuli za Tuzlu

U proteklom periodu zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona Smajo Mandžić i Lejla Vuković predložili su ili kroz skupštinske procedure podržali niz zaključaka i inicijativa vezanih za poboljšanje uslova života građana Tuzle.

Njihove aktivnosti u Tuzli obuhvatile su različite oblasti, od vodosnabdijevanja i putne infrastrukture, preko zdravstva i obrazovanja, do podrške ustanovama, udruženjima i mjesnim zajednicama. Značajan dio tih pitanja najprije je otvoren kroz razgovore sa građanima i obilaske terena, a zatim prenesen u skupštinske procedure.

U političkom radu često se govori o inicijativama i prijedlozima, ali njihov stvarni značaj za građane postaje vidljiv tek kada se nakon skupštinske procedure pokrenu nadležne institucije, osiguraju sredstva ili započne realizacija konkretnog projekta. Upravo kroz taj slijed može se posmatrati dio aktivnosti Mandžića i Vuković u Tuzli, od problema na koje su ukazivali stanovnici pojedinih naselja, preko zastupničkih inicijativa, do odluka i projekata koji su u međuvremenu dobili finansijsku ili institucionalnu podršku.

Takav pristup posebno je vidljiv kod pitanja vodosnabdijevanja, putne infrastrukture, stanja u školama i zdravstvenim ustanovama. Istovremeno, dio inicijativa još nije završen, zbog čega je važno razlikovati realizovane projekte od zahtjeva koji su i dalje u institucionalnoj proceduri.

Među projektima, ulaganjima i inicijativama koje se odnose na Tuzlu izdvajaju se:

Sedam miliona KM za vodosnabdijevanje Tuzle – pitanje stabilnog snabdijevanja vodom bilo je jedna od tema na kojima su Mandžić i Vuković insistirali tokom mandata. U skupštinsku proceduru ranije su uputili inicijativu kojom je traženo izdvajanje deset miliona KM za rješavanje problema vodosnabdijevanja Tuzle. U Budžetu TK za 2026. godinu Gradu Tuzla potom je namijenjeno sedam miliona KM za projekte vodosnabdijevanja.

– pitanje stabilnog snabdijevanja vodom bilo je jedna od tema na kojima su Mandžić i Vuković insistirali tokom mandata. U skupštinsku proceduru ranije su uputili inicijativu kojom je traženo izdvajanje deset miliona KM za rješavanje problema vodosnabdijevanja Tuzle. U Budžetu TK za 2026. godinu Gradu Tuzla potom je namijenjeno sedam miliona KM za projekte vodosnabdijevanja. Širenje vodovodne mreže prema naseljima koja nemaju gradsku vodu – planovi se odnose i na područja Tuzle u kojima se stanovništvo još snabdijeva iz vlastitih bunara i lokalnih izvorišta. U ranijoj inicijativi navedeni su dijelovi Lipnice, Dragunje, Gornje i Donje Obodnice, Dobrnje, Breški, Doknja i Gornje Tuzle.

– planovi se odnose i na područja Tuzle u kojima se stanovništvo još snabdijeva iz vlastitih bunara i lokalnih izvorišta. U ranijoj inicijativi navedeni su dijelovi Lipnice, Dragunje, Gornje i Donje Obodnice, Dobrnje, Breški, Doknja i Gornje Tuzle. Rješavanje gubitaka u vodovodnom sistemu – pitanje vode nije svedeno samo na proširenje mreže. U inicijativi je ukazano i na dotrajale cjevovode, gubitke vode, probleme sa pritiskom i potrebu za modernizacijom sistema. Među predloženim mjerama su kartiranje mreže, formiranje mjernih zona, detekcija curenja, zamjena cijevi, modernizacija mjerenja potrošnje i osiguravanje dodatnih izvora vode.

– pitanje vode nije svedeno samo na proširenje mreže. U inicijativi je ukazano i na dotrajale cjevovode, gubitke vode, probleme sa pritiskom i potrebu za modernizacijom sistema. Među predloženim mjerama su kartiranje mreže, formiranje mjernih zona, detekcija curenja, zamjena cijevi, modernizacija mjerenja potrošnje i osiguravanje dodatnih izvora vode. Gotovo 800.000 KM za lokalne ceste u Tuzli – za šest projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzle u jednom od posljednjih programa navedeno je ukupno 795.057,82 KM. Obuhvaćeni su Gornji Čaklovići i Vasići u MZ Simin Han, put od Vasića prema džamiji u Gornjim Čaklovićima, Potočka mahala, Omladinska ulica u Mramoru, cesta u Dobrnji od mosta na Osojačkom potoku prema fabrici vode i put Sepetari–Križani u Slavinovićima.

– za šest projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzle u jednom od posljednjih programa navedeno je ukupno 795.057,82 KM. Obuhvaćeni su Gornji Čaklovići i Vasići u MZ Simin Han, put od Vasića prema džamiji u Gornjim Čaklovićima, Potočka mahala, Omladinska ulica u Mramoru, cesta u Dobrnji od mosta na Osojačkom potoku prema fabrici vode i put Sepetari–Križani u Slavinovićima. Više od 760.000 KM za cestovnu mrežu u nekoliko tuzlanskih mjesnih zajednica – ranijim programom obuhvaćeni su projekti u Pascima, Mramoru, Ljubačama, Gornjoj Tuzli i Dragodolu, ukupne vrijednosti 761.582,25 KM.

– ranijim programom obuhvaćeni su projekti u Pascima, Mramoru, Ljubačama, Gornjoj Tuzli i Dragodolu, ukupne vrijednosti 761.582,25 KM. Više projekata u Pascima – u ovom dijelu Tuzle planirana je sanacija lokalne cestovne mreže, uključujući dionicu dugu oko 850 metara. U kasnijim programima pojavljuje se i put od centra Pasaca prema magistralnoj cesti M18, kao i dodatna ulaganja na području Pasaca Gornjih.

– u ovom dijelu Tuzle planirana je sanacija lokalne cestovne mreže, uključujući dionicu dugu oko 850 metara. U kasnijim programima pojavljuje se i put od centra Pasaca prema magistralnoj cesti M18, kao i dodatna ulaganja na području Pasaca Gornjih. Mramor obuhvaćen kroz više ciklusa ulaganja – cestovni projekti obuhvatili su naselja Marina Glava i Liješće, a kasnije i Omladinsku ulicu, čime je putna infrastruktura Mramora kroz više budžetskih programa bila predmet ulaganja.

– cestovni projekti obuhvatili su naselja Marina Glava i Liješće, a kasnije i Omladinsku ulicu, čime je putna infrastruktura Mramora kroz više budžetskih programa bila predmet ulaganja. Ulaganja u Ljubače – za cestu u naselju Demirovići–Breze, dugu više od kilometra, u programu je navedeno gotovo 259.000 KM.

– za cestu u naselju Demirovići–Breze, dugu više od kilometra, u programu je navedeno gotovo 259.000 KM. Regionalna cesta kroz Gornju Tuzlu – nakon obilaska terena i pokrenute inicijative, rekonstrukcija dijela regionalnog pravca Simin Han–Gornja Tuzla–Površnice uvrštena je u plan Direkcije regionalnih cesta. U dostavljenom materijalu vrijednost projekta za dionicu Most na čaršiji–skretanje za Kovačicu procijenjena je na oko 850.000 KM.

– nakon obilaska terena i pokrenute inicijative, rekonstrukcija dijela regionalnog pravca Simin Han–Gornja Tuzla–Površnice uvrštena je u plan Direkcije regionalnih cesta. U dostavljenom materijalu vrijednost projekta za dionicu Most na čaršiji–skretanje za Kovačicu procijenjena je na oko 850.000 KM. Dodatna ulaganja u Gornjoj Tuzli – pored regionalne ceste, u programima su evidentirana i sredstva za sanaciju lokalne cestovne mreže u ovoj mjesnoj zajednici, što pokazuje da su ulaganja obuhvatila više putnih pravaca.

– pored regionalne ceste, u programima su evidentirana i sredstva za sanaciju lokalne cestovne mreže u ovoj mjesnoj zajednici, što pokazuje da su ulaganja obuhvatila više putnih pravaca. Par Selo, Pasci, Petrovice Donje i Ljubače povezani cestom višeg ranga – nakon inicijative pokrenuta je prekategorizacija pravca Par Selo–Pasci–Petrovice Donje–Ljubače–Morančani–Suha, dugog 7,91 kilometar, koji je dobio status regionalne ceste R-455b.

– nakon inicijative pokrenuta je prekategorizacija pravca Par Selo–Pasci–Petrovice Donje–Ljubače–Morančani–Suha, dugog 7,91 kilometar, koji je dobio status regionalne ceste R-455b. Dokanj, Breške i Obodnica povezani regionalnom cestom R-459c – višegodišnja inicijativa odnosila se i na pravac Dokanj–Breške–Obodnica–Avdibašići–Previle. U dostavljenom pregledu navedeno je da je inicijativa prvi put pokrenuta 2021. godine, a zatim obnovljena u narednom mandatu, dok je odluka o prekategorizaciji donesena krajem 2025. godine.

– višegodišnja inicijativa odnosila se i na pravac Dokanj–Breške–Obodnica–Avdibašići–Previle. U dostavljenom pregledu navedeno je da je inicijativa prvi put pokrenuta 2021. godine, a zatim obnovljena u narednom mandatu, dok je odluka o prekategorizaciji donesena krajem 2025. godine. Par Selo i pravac Ravna Trešnja–Smajići – za rehabilitaciju i sanaciju lokalne ceste na spoju sa regionalnom cestom R-470, u dužini od 1.350 metara, u pregledu aktivnosti navedeno je 312.819,14 KM.

– za rehabilitaciju i sanaciju lokalne ceste na spoju sa regionalnom cestom R-470, u dužini od 1.350 metara, u pregledu aktivnosti navedeno je 312.819,14 KM. Slavinovići i put prema Vršanima – među projektima je evidentirana i rehabilitacija lokalne ceste na pravcu Slavinovići–Vršani u dužini od 660 metara.

– među projektima je evidentirana i rehabilitacija lokalne ceste na pravcu Slavinovići–Vršani u dužini od 660 metara. Asfaltiranje u Šićima – nakon obilaska naselja i razgovora sa građanima završeno je asfaltiranje ulice duge oko 280 metara. Prema dostavljenom materijalu, stanovnici su na uređenje ovog puta čekali nekoliko decenija.

– nakon obilaska naselja i razgovora sa građanima završeno je asfaltiranje ulice duge oko 280 metara. Prema dostavljenom materijalu, stanovnici su na uređenje ovog puta čekali nekoliko decenija. Petrovice Donje, Pasci i Kreka – među komunalnim projektima navedena je sanacija sistema odvodnje u Petrovicama Donjim vrijedna oko 100.000 KM, regulacija kanala na području MZ Pasci te regulacija Kužićkog potoka u Kreki.

– među komunalnim projektima navedena je sanacija sistema odvodnje u Petrovicama Donjim vrijedna oko 100.000 KM, regulacija kanala na području MZ Pasci te regulacija Kužićkog potoka u Kreki. Vodovodne i pumpne podstanice za sjeverne dijelove grada – u pregledu ulaganja navedeno je i 350.000 KM za izgradnju i sanaciju pumpnih i vodovodnih podstanica koje bi trebale unaprijediti snabdijevanje sjevernih dijelova Tuzle.

– u pregledu ulaganja navedeno je i 350.000 KM za izgradnju i sanaciju pumpnih i vodovodnih podstanica koje bi trebale unaprijediti snabdijevanje sjevernih dijelova Tuzle. Fiskulturna sala Osnovne škole Pasci – za izgradnju i unutrašnje uređenje fiskulturne sale, projekta na čiju se realizaciju dugo čekalo, u dostavljenom materijalu navedeno je izdvajanje od 500.000 KM.

– za izgradnju i unutrašnje uređenje fiskulturne sale, projekta na čiju se realizaciju dugo čekalo, u dostavljenom materijalu navedeno je izdvajanje od 500.000 KM. Rekonstruisano školsko igralište u Pascima – pored fiskulturne sale, završena je i rekonstrukcija dječijeg školskog igrališta Osnovne škole Pasci vrijedna 8.000 KM.

– pored fiskulturne sale, završena je i rekonstrukcija dječijeg školskog igrališta Osnovne škole Pasci vrijedna 8.000 KM. Školsko igralište u Gornjoj Tuzli – za rekonstrukciju igrališta odobreno je 38.000 KM, nakon ranijih ulaganja u unutrašnjost i vanjski izgled školskog objekta.

– za rekonstrukciju igrališta odobreno je 38.000 KM, nakon ranijih ulaganja u unutrašnjost i vanjski izgled školskog objekta. 350.000 KM za Kliniku za dječije bolesti UKC Tuzla – Mandžić i Vuković pokrenuli su inicijativu da se u Budžetu TK osigura 350.000 KM za rekonstrukciju prvog sprata Klinike za dječije bolesti, a inicijativa je dobila podršku Skupštine TK.

– Mandžić i Vuković pokrenuli su inicijativu da se u Budžetu TK osigura 350.000 KM za rekonstrukciju prvog sprata Klinike za dječije bolesti, a inicijativa je dobila podršku Skupštine TK. Bolji uslovi za najmlađe pacijente – rekonstrukcijom bi trebali biti obuhvaćeni prostori Hematoonkologije, Nefrologije, Imunologije i Reumatologije. Planirana je zamjena instalacija, uređenje sanitarnih čvorova, modernizacija elektro i ventilacionih sistema te obnova unutrašnjih prostorija.

– rekonstrukcijom bi trebali biti obuhvaćeni prostori Hematoonkologije, Nefrologije, Imunologije i Reumatologije. Planirana je zamjena instalacija, uređenje sanitarnih čvorova, modernizacija elektro i ventilacionih sistema te obnova unutrašnjih prostorija. Ranija ulaganja u UKC Tuzla – rebalansom Budžeta za 2023. godinu, prema dostavljenom materijalu, osigurano je 900.000 KM za nastavak uređivanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju te poboljšanje uslova na Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

– rebalansom Budžeta za 2023. godinu, prema dostavljenom materijalu, osigurano je 900.000 KM za nastavak uređivanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju te poboljšanje uslova na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Dnevna bolnica Klinike za onkologiju i radioterapiju – pokrenuta je rekonstrukcija i adaptacija prostorija Dnevne bolnice, uz uključivanje tuzlanske kompanije Deling i predstavnika UKC-a Tuzla.

– pokrenuta je rekonstrukcija i adaptacija prostorija Dnevne bolnice, uz uključivanje tuzlanske kompanije Deling i predstavnika UKC-a Tuzla. Nova ambulanta u Simin Hanu – nakon obilaska postojećeg objekta pokrenuto je pitanje izgradnje nove ambulante. Prema dostavljenom materijalu, postojeći prostor koristi više od 4.500 stanovnika, dok je za realizaciju novog objekta potrebno riješiti pitanje zemljišta.

– nakon obilaska postojećeg objekta pokrenuto je pitanje izgradnje nove ambulante. Prema dostavljenom materijalu, postojeći prostor koristi više od 4.500 stanovnika, dok je za realizaciju novog objekta potrebno riješiti pitanje zemljišta. Centar „Koraci nade“ – nakon posjete Centru za djecu sa višestrukim smetnjama u Tuzli Mandžić i Vuković pokrenuli su inicijativu kojom se traži stabilniji model finansiranja njegovog rada. Ovaj prijedlog ostaje dio skupštinske procedure.

– nakon posjete Centru za djecu sa višestrukim smetnjama u Tuzli Mandžić i Vuković pokrenuli su inicijativu kojom se traži stabilniji model finansiranja njegovog rada. Ovaj prijedlog ostaje dio skupštinske procedure. Podrška „Zmajevom srcu“ – Udruženje „Zmajevo srce – Down syndrome caffe“ dobilo je status udruženja od značaja za Tuzlanski kanton, a u jednom od programa odobreno je i 6.000 KM za aktivnosti kluba.

Zajednički element velikog broja ovih aktivnosti bili su kontakti sa građanima. Obilasci Gornje Tuzle, Šića, Simin Hana, Pasaca i drugih mjesnih zajednica, sastanci sa stanovnicima, direktorima ustanova i predstavnicima organizacija prethodili su dijelu inicijativa koje su kasnije upućivane u institucije.

Upravo na primjerima vode, cesta ili Klinike za dječije bolesti može se vidjeti cijeli institucionalni put, od problema koji se pojavi na terenu, preko zastupničke inicijative i rasprave u Skupštini, do odluke o finansiranju ili početka realizacije. Ne završi svaka inicijativa realizacijom, niti je svaki projekat rezultat samo jednog političkog aktera, ali ondje gdje su donesene odluke i osigurana sredstva moguće je pratiti vezu između pokrenutog pitanja i kasnijeg institucionalnog postupanja.

Za građane je upravo taj dio najvažniji, da problem koji iznesu ne ostane samo tema sastanka ili skupštinske rasprave, nego da, kada postoje finansijske i administrativne mogućnosti, dobije konkretan nastavak kroz rad nadležnih institucija.

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