Požar na Čvrsnici i dalje aktivan: Kanaderi iz Hrvatske četiri puta izbacili vodu

Požar na Čvrsnici, na lokalitetu Razvale u općini Jablanica, i dalje je aktivan, ali je stanje na požarištu danas povoljnije nego jučer.

U gašenju požara od 12 sati iz zraka su učestvovala dva kanadera Republike Hrvatske, koja su izvela četiri izbačaja vode.

Na terenu su i dalje vatrogasci, koji uz pomoć motornih pila rade na presijecanju puteva kako bi se omogućilo djelovanje na požarištu.

Kanaderi su u 14:40 sati napustili područje Čvrsnice i vratili se u bazu.

Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu, a daljnje aktivnosti bit će planirane u zavisnosti od razvoja situacije.