Sloboda sigurna na Tušnju: Radnik iz Hadžića ispraćen sa tri gola

Fudbaleri Slobode ostvarili su ubjedljivu pobjedu u šestom kolu WWin Prve lige FBiH. Crveno-crni su danas na Tušnju savladali Radnik iz Hadžića rezultatom 3:0.

Tuzlaci su od početka susreta nametnuli svoj ritam, a prednost su stekli u 23. minuti. Nakon asistencije Mehanovića, Tira je zatresao mrežu gostiju za vodstvo Slobode.

Radnik je imao priliku da brzo uzvrati, ali je Mitrović zaustavio pokušaj Šehića. Do kraja prvog poluvremena Sloboda je dodatno povećala prednost, a Campana je u 39. i 45. minuti postigao dva gola za 3:0.

U nastavku susreta domaći su nastavili prijetiti. Husejinović je bio u prilici, Mehanović je nakon direktnog udarca iz kornera pogodio stativu, dok je golman Radnika zaustavio i pokušaj Tire u situaciji jedan na jedan.

Gosti do kraja nisu uspjeli pronaći put do mreže, pa je Sloboda bez većih problema sačuvala tri gola prednosti i upisala novu prvenstvenu pobjedu.

Za Edisa Mulalića ovo je prva pobjeda otkako je preuzeo ekipu Slobode. Crveno-crni će u narednom kolu gostovati GOŠK-u, dok Radnik dočekuje Travnik.