Sloboda protiv Radnika danas na Tušnju: Mulalić najavio promjene

RTV SLON

Sloboda protiv Radnika iz Hadžića danas na Tušnju igra utakmicu šestog kola WWin Prve lige Federacije BiH, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati doći do treće pobjede u sezoni.

Susret počinje u 15:30 sati. Tuzlaci u utakmicu ulaze nakon remija 1:1 protiv Zvijezde iz Gradačca, poslije kojeg imaju osam bodova i nalaze se na šestom mjestu prvenstvene tabele.

Radnik u Tuzlu dolazi sa četiri osvojena boda i 11. mjesta, nakon tri uzastopna prvenstvena poraza.

Mulalić od Slobode traži više energije

Šef stručnog štaba Slobode Edis Mulalić uoči utakmice poručio je da od svojih igrača očekuje više energije, agresivnosti i intenziteta nego u prethodnim nastupima.

Tokom sedmice fokus je bio na radu i podizanju nivoa igre, a Mulalić želi da ono što ekipa pokazuje na treninzima prenese na cijelu utakmicu.

„Sloboda i mi zajedno sa mnom moramo još brže, još jače“, poručio je Mulalić.

Najavio je i određene promjene u početnom sastavu zbog kadrovskih problema i zdravstvenog stanja pojedinih igrača, uz poruku da vjeruje fudbalerima koji dobiju priliku.

Prvotimac Kemal Osmanković kazao je da se ekipa postepeno prilagođava načinu rada novog stručnog štaba i da je atmosfera među igračima dobra.

 

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