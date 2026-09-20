Domaći farmeri sve teže opstaju: Otkupne cijene padaju, uvoz raste

Uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu dodatno pritišće domaće farmere, koji upozoravaju da sve niže otkupne cijene i rast troškova proizvodnje dovode u pitanje opstanak stočarstva.

Za prvih sedam mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je svježeg, rashlađenog i smrznutog mesa u vrijednosti od gotovo 210 miliona KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Istovremeno, proizvođači iz Doboj Juga navode da od viših cijena mesa u trgovinama nemaju gotovo nikakvu korist, jer otkupne cijene žive stoke padaju.

Farmer Eniz Skula, koji se tovom bikova bavi dvije decenije, kaže da je cijena žive stoke za samo nekoliko mjeseci značajno smanjena.

„Bikovi su bili prije dva mjeseca osam i po maraka, sad su spali ispod sedam maraka“, kazao je Skula za BHRT, navodeći da uvozno meso dodatno obara cijenu domaće stoke.

Uvoz mesa smanjuje prostor za domaću proizvodnju

Pad otkupnih cijena posebno pogađa proizvođače koji već rade sa malim maržama i visokim troškovima hrane, održavanja farmi i drugih inputa.

Farmeri upozoravaju da u takvim uslovima nemaju prostora za povećanje proizvodnje, niti sigurnost da će ulaganje u nova grla moći vratiti kroz otkup.

Slična situacija je i u proizvodnji mlijeka. Prema riječima proizvođača iz Doboj Juga, otkupna cijena mlijeka u posljednjih godinu i po pala je sa 90 na 75 feninga po litru.

Sve manje proizvođača ostaje na farmama

Proizvođač mlijeka Semir Sečić kaže da je u ovoj lokalnoj zajednici sve manje ljudi koji se bave stočarstvom, jer mnogi ne uspijevaju pokriti troškove.

„Ljudi su pozatvarali farme. Ostalo je još par nas koji radimo oko toga, što nemamo drugog izlaza“, rekao je Sečić.

Dodaje da ni oni koji su ostali ne vide dugoročnu sigurnost u ovom poslu te da će, ukoliko se uslovi ne promijene, broj farmi nastaviti padati.

Uvoz mesa u vrijednosti od gotovo 210 miliona KM za sedam mjeseci, uz pad otkupnih cijena domaće stoke i mlijeka, dodatno produbljuje problem proizvođača koji upozoravaju da bez stabilnijih uslova teško mogu planirati nastavak proizvodnje.