Inspektori u FBiH izrekli kazne od 48.000 KM, nema jedinstvenih podataka o povučenom mesu

RTV SLON
Crveno meso
Foto: Ilustracija/

Federalni veterinarski inspektori tokom prvih šest mjeseci 2026. godine obavili su stotine kontrola u objektima koji posluju s mesom i drugim proizvodima životinjskog porijekla, a u 40 slučajeva utvrđene su nepravilnosti zbog kojih su izdati prekršajni nalozi u ukupnoj vrijednosti od oko 48.000 KM.

Kontrole su obuhvatile mesnice, trgovine, klaonice, objekte za preradu mesa, ugostiteljske objekte, ali i transport proizvoda životinjskog porijekla. Inspektori su, prema podacima na Feni, provjeravali porijeklo i sljedivost proizvoda, deklaracije, rokove trajanja, uslove čuvanja i propisanu dokumentaciju.

Ipak, u Federaciji BiH ne postoji jedinstvena evidencija koja bi pokazala koliko je mesa i mesnih proizvoda zbog utvrđenih nepravilnosti ukupno povučeno ili uništeno.

Federalno ministarstvo poljoprivrede navodi i da Federaciji nedostaje veterinarskih inspektora. Na federalnom, kantonalnom i lokalnom nivou ukupno ih je oko 70, što, prema njihovoj ocjeni, otežava provođenje sveobuhvatnijih kontrola.

Posebne kontrole provode se i na granici. Ured za veterinarstvo BiH saopćio je da je od početka godine pregledano 8.621 pošiljka mesa i mesnih prerađevina, a za 30 pošiljki zabranjen je uvoz.

Tokom laboratorijskih analiza mesa i proizvoda od mesa urađena je 851 analiza, pri čemu su tri nalaza bila pozitivna. U tim slučajevima poduzimaju se dodatne kontrole pošiljki istog proizvođača.

Prema podacima Ureda za veterinarstvo, tokom ove godine uništeno je 38.968 kilograma mesa peradi s pozitivnim laboratorijskim nalazima. Riječ je o uvoznom mesu koje nije pušteno na tržište BiH, odnosno ta količina ne predstavlja meso naknadno povučeno iz prodaje.

Uz nedostatak objedinjene evidencije, problem predstavlja i sistem zbrinjavanja animalnog otpada, za koji nadležni već godinama ukazuju da nije sistemski riješen na nivou cijele Bosne i Hercegovine.

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