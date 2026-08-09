Spavate osam sati, a opet se budite umorni? Problem možda nije u količini sna

Osam sati sna ne znači uvijek i kvalitetan odmor. Ako se ujutro često budite iscrpljeni i bez energije, razlog može biti način na koji spavate, ali i navike koje imate tokom dana.

Jedan od čestih uzroka je isprekidan san. Česta buđenja tokom noći mogu smanjiti vrijeme provedeno u dubokim fazama sna, koje su važne za oporavak organizma.

Na kvalitet sna mogu utjecati i stres i svakodnevna napetost. Čak i kada osoba brzo zaspi, brige i nervoza mogu dovesti do plićeg i nemirnijeg sna. Opuštanje prije odlaska u krevet, manje vremena pred ekranom i mirnija rutina mogu pomoći da se tijelo pripremi za odmor.

Problem mogu predstavljati i navike povezane s hranom i pićem. Obilan obrok neposredno prije spavanja može otežati odmor, dok alkohol, iako nekima olakšava uspavljivanje, može dovesti do lošijeg sna kasnije tokom noći. Slično je i s kofeinom, čiji se učinak može zadržati satima nakon konzumiranja.

Ni neredovan raspored spavanja nije bezazlen. Ako svakog dana odlazite na spavanje i ustajete u različito vrijeme, vaš biološki ritam može biti poremećen, što se može odraziti i na jutarnji osjećaj umora.

Dugotrajna iscrpljenost, međutim, ne mora biti povezana samo sa životnim navikama. Umor nakon dovoljno sna ponekad može pratiti određena zdravstvena stanja, poput apneje u snu, anemije, poremećaja rada štitne žlijezde ili nedostatka pojedinih vitamina i minerala.

Zbog toga učestali umor koji traje duže vrijeme ne treba ignorisati. Ako se stanje ne popravlja uprkos dovoljno sna i boljim navikama, razgovor s ljekarom može pomoći da se utvrdi pravi uzrok.

Za kvalitetniji san korisno je pokušati održavati približno isto vrijeme odlaska u krevet i buđenja, ograničiti kofein u kasnijim satima, izbjegavati obilne obroke pred spavanje i napraviti pauzu od mobitela i drugih ekrana prije odlaska u krevet.