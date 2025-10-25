Stručnjaci upozoravaju: Ovaj položaj spavanja može ozbiljno ugroziti vaše zdravlje

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Stručnjaci upozoravaju da položaj u kojem spavate može imati značajan uticaj na vaše zdravlje, a posebno se ističe da spavanje na stomaku treba izbjegavati jer može izazvati ozbiljne probleme s kičmom i disanjem.

Prema preporukama portala Benden Health, većina ljudi spava na desnoj strani, ali se spavanje na lijevoj strani smatra najzdravijim jer poboljšava probavu i cirkulaciju. Ljekari savjetuju i spavanje na leđima s jastukom ispod koljena, što dodatno rasterećuje donji dio leđa.

Ljekarka Cheryl Lythgoe ističe da spavanje na stomaku može izazvati oštećenja kičme, zglobova i nerava, što često dovodi do hroničnih bolova u vratu i donjem dijelu leđa, ali i povećava rizik od respiratornih problema zbog pritiska na pluća i disajne organe.

„Položaji spavanja koji vrše prekomjeran pritisak na kičmu, poput ležanja na stomaku ili sklupčanja u fetalnom položaju, mogu pogoršati fizičku nelagodu. Takvi položaji dovode do nepravilnog položaja kičme i povećanog pritiska na vrat i donji dio leđa, što potencijalno uzrokuje hronični bol i poremećaje sna“, naglasila je Lythgoe.

Stručnjaci poručuju da promjena položaja spavanja može značajno poboljšati kvalitet odmora i spriječiti dugoročne zdravstvene posljedice.

pročitajte i ovo

Magazin

Popodnevne navike koje mogu narušiti zdravlje mozga

Magazin

Kako uska odjeća utiče na zdravlje?

Magazin

Kardiolog otkrio najbolje načine za smanjenje rizika od srčanog udara

Magazin

Kada je najbolje jesti jabuku? Stručnjaci otkrivaju u koje doba dana...

Magazin

Recite zbogom proširenim venama uz ovih deset kućnih metoda

Istaknuto

Grožđe je zdravije nego što mislite, a evo i zašto

Vijesti

Louvre prenio neke od najdragocjenijih dragulja u Banku Francuske

Magazin

Evo kako da uvijek odaberete najslađe banane

Politika

Ćudić u Briselu na Kongresu Evropskih liberala: BiH je za Evropu prilika, a ne problem

Sport

Džumhur nakon preokreta izborio finale kvalifikacija u Parizu

Istaknuto

Penzioneri na Trgu slobode upozorili na težak položaj i traže hitno povećanje penzija

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]