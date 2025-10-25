Stručnjaci upozoravaju: Ovaj položaj spavanja može ozbiljno ugroziti vaše zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da položaj u kojem spavate može imati značajan uticaj na vaše zdravlje, a posebno se ističe da spavanje na stomaku treba izbjegavati jer može izazvati ozbiljne probleme s kičmom i disanjem.

Prema preporukama portala Benden Health, većina ljudi spava na desnoj strani, ali se spavanje na lijevoj strani smatra najzdravijim jer poboljšava probavu i cirkulaciju. Ljekari savjetuju i spavanje na leđima s jastukom ispod koljena, što dodatno rasterećuje donji dio leđa.

Ljekarka Cheryl Lythgoe ističe da spavanje na stomaku može izazvati oštećenja kičme, zglobova i nerava, što često dovodi do hroničnih bolova u vratu i donjem dijelu leđa, ali i povećava rizik od respiratornih problema zbog pritiska na pluća i disajne organe.

„Položaji spavanja koji vrše prekomjeran pritisak na kičmu, poput ležanja na stomaku ili sklupčanja u fetalnom položaju, mogu pogoršati fizičku nelagodu. Takvi položaji dovode do nepravilnog položaja kičme i povećanog pritiska na vrat i donji dio leđa, što potencijalno uzrokuje hronični bol i poremećaje sna“, naglasila je Lythgoe.

Stručnjaci poručuju da promjena položaja spavanja može značajno poboljšati kvalitet odmora i spriječiti dugoročne zdravstvene posljedice.