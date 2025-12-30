Da li je zdravo spavati u čarapama? Stručnjak daje jasan odgovor

Da li je zdravo spavati u čarapama pitanje je koje dijeli mnoge ljude, jer dok jedni bez njih ne mogu zamisliti zimske noći, drugi smatraju da im čarape smetaju i kvare san.

Ipak, iza ove naizgled bezazlene dileme kriju se važni razlozi koji se tiču zdravlja stopala, kože i kvaliteta sna.

Poznati španski medicinski tehničar i naučni popularizator Horhe Anđel objašnjava da navika spavanja u čarapama nije samo stvar udobnosti, već i potencijalni zdravstveni rizik, posebno tokom dužeg vremenskog perioda.

Kako čarape utiču na kožu i stopala

Prema njegovim riječima, spavanje u čarapama smanjuje prirodno disanje kože i povećava vlažnost, što stvara idealne uslove za razvoj gljivica, bakterija, pa čak i grinja. Takvo okruženje može dovesti do neprijatnih mirisa, iritacija i kožnih problema, naročito kod osoba koje se pojačano znoje tokom noći.

Upravo zbog toga, odgovor na pitanje da li je zdravo spavati u čarapama u većini slučajeva glasi da je bolje spavati bez njih, kako bi koža mogla normalno funkcionisati i ostati suha.

Kada su čarape ipak prihvatljive tokom sna

Ipak, Anđel ističe da postoje izuzeci. Osobe koje imaju problema s cirkulacijom, dijabetesom ili genetsku predispoziciju za hladna stopala često osjećaju izrazitu hladnoću tokom noći.

U takvim situacijama čarape mogu pomoći, ali samo ako su pravilno odabrane. Preporučuju se čarape od prirodnih materijala poput pamuka ili lana, jer omogućavaju bolju prozračnost kože, uz obaveznu provjeru da nisu preuske i da ne stežu stopala ili zglobove.

Zdrav san ima ključnu ulogu u svakodnevnom životu jer omogućava obnovu energije, jačanje imuniteta i hormonalnu ravnotežu. Stručnjaci naglašavaju da kvalitetan odmor utiče i na psihičko zdravlje, regulaciju emocija i smanjenje fizičkog umora.

Upravo zato, osim trajanja sna, važno je voditi računa i o navikama prije spavanja, uključujući i odluku da li je zdravo spavati u čarapama, kako bi tijelo tokom noći imalo optimalne uslove za oporavak.