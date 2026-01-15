Da li primjećujete da vam čarape na kraju dana ostavljaju duboke tragove na listovima ili oko zglobova, a otisci sporo nestaju i nakon što skinete garderobu?

Iako se često misli da je riječ samo o pogrešnoj veličini čarapa, takvi tragovi ponekad mogu biti znak da tijelo šalje važnu poruku.

U većini slučajeva tragovi su bezazleni i brzo prolaze, posebno nakon odmora ili podizanja nogu. Međutim, ako su izraženi, učestali ili se zadržavaju satima, ne treba ih u potpunosti ignorisati.

Zadržavanje tečnosti i problemi s cirkulacijom

Najčešći uzrok dubokih otisaka od čarapa jeste zadržavanje tečnosti u donjim dijelovima tijela, stanje poznato kao periferni edem. Osim vidljivih tragova, mogu se javiti otoci stopala i zglobova, osjećaj težine u nogama, zategnuta i sjajna koža, pa čak i bol ili smanjena pokretljivost.

Ovakve promjene često su izraženije na kraju dana, naročito kod osoba koje dugo stoje ili sjede.

Problemi s venama takođe mogu biti razlog zbog kojeg se tragovi od čarapa duže zadržavaju. Ako su prisutne proširene vene, česti grčevi, svrab ili promjena boje kože, moguće je da se radi o slabijem povratku krvi prema srcu.

U takvim situacijama simptomi se obično postepeno pogoršavaju, zbog čega je važno obratiti pažnju na njihovo trajanje i učestalost.

Postoje i slučajevi kada limfni sistem ne funkcioniše pravilno, što dovodi do svakodnevnih otoka koji se teško povlače. Tada su noge teške, a tragovi od čarapa gotovo stalno prisutni, bez obzira na doba dana ili odmor.

Kada reagovati i kako spriječiti tragove

Poseban oprez potreban je ako otisci ne nestaju ni nakon dužeg vremena, ako koža postane bolna, topla ili promijeni boju, ako je otok izražen samo na jednoj nozi ili ako se jave simptomi poput otežanog disanja i bola u grudima.

U tim situacijama savjet ljekara je neophodan, naročito kod osoba koje već imaju probleme sa srcem, bubrezima ili jetrom, kao i nakon dugih putovanja ili letova.

Na pojavu tragova mogu uticati i pojedini lijekovi, posebno oni za regulaciju krvnog pritiska, jer mogu izazvati zadržavanje tečnosti. Tada čak i čarape koje ste ranije bez problema nosili mogu početi ostavljati dublje otiske.

Kako biste smanjili neugodne tragove, važno je birati čarape bez jakog lastiša koji steže nogu i ometa cirkulaciju. Mekani, prozračni materijali poput pamuka, bešavni modeli i nešto veća veličina, posebno ako ste između dvije, mogu znatno ublažiti problem i učiniti nošenje čarapa znatno ugodnijim tokom dana.