Koliko paste za zube je zaista potrebno, savjet stomatologa s TikToka postao viralan

Količina paste za zube koju svakodnevno koristimo često je veća nego što je potrebno, a upravo ta navika može imati negativne posljedice, posebno kod djece. Na to je pažnju skrenuo stomatolog Gao Jye Teh iz Malezije, koji je tokom pandemije koronavirusa odlučio iskoristiti TikTok kao platformu za edukaciju o oralnom zdravlju.

Kako je ispričao za strane medije, ideja se rodila spontano, jer je primijetio da se kratke i jednostavne informacije s društvenih mreža lako pamte.

Upravo zato je poželio na isti način širiti svijest o pravilnoj njezi zuba, što se pokazalo kao pun pogodak, jer je jedan od njegovih videa pregledan više od šest miliona puta.

Kolika količina paste za zube je dovoljna

U viralnom snimku stomatolog je pokazao koliko paste za zube je zaista potrebno tokom pranja. Prema njegovim riječima, za sve osobe starije od tri godine dovoljna je količina paste za zube veličine zrna graška. Kod djece mlađe od tri godine pasta se na četkicu stavlja tek u tragovima.

Naglasio je da prekomjerna količina paste za zube može biti štetna, naročito za djecu čiji se zubi još razvijaju, ali ni odrasli nisu izuzeti od negativnih efekata. Razlog leži u fluoridu, koji je koristan, ali samo ako se koristi u pravilnoj mjeri.

Zašto previše fluorida može štetiti

Prekomjerno unošenje fluorida može dovesti do pojave poznate kao zubna fluoroza. Riječ je o kozmetičkom stanju koje se javlja na zubima u razvoju, a manifestuje se promjenama boje, od blagih bijelih linija do žutih i smeđih mrlja, pa čak i sitnih udubljenja na površini zuba.

S druge strane, ako se koristi premalo paste za zube, zubi neće imati dovoljno koristi od zaštitnog djelovanja fluorida, što povećava rizik od karijesa. Upravo je zato važno pronaći ravnotežu i držati se preporučene količine paste za zube.

Ispravno pranje i ispiranje zuba

Stomatolog savjetuje da se nakon pranja zuba višak paste ispljune, ali da se usta ne ispiraju vodom. Fluoridu je, kako objašnjava, potrebno vrijeme da djeluje na zubnu gleđ, a ispiranje vodom odmah nakon pranja smanjuje njegov učinak.

Kada je riječ o dodatnoj njezi, preporučuje i upotrebu vodica za ispiranje usta koje sadrže fluor, jer one pomažu u remineralizaciji zuba. Na tržištu postoji više vrsta, od onih namijenjenih zdravlju desni do onih za suha usta, pa je najbolje izbor uskladiti sa savjetom stomatologa.