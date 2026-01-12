Buđenje s glavoboljom: Razlozi koje tijelo pokušava da vam kaže

Buđenje s glavoboljom čest je problem koji mnogi zanemaruju, a može biti znak poremećaja sna, stresa ili drugih zdravstvenih stanja, upozorava Health.

Ako se buđenje s glavoboljom ponavlja, važno je obratiti pažnju na moguće uzroke i način na koji spavate.

Problemi sa snom i disanjem

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih dolazi do buđenja s glavoboljom jeste apneja u snu, stanje tokom kojeg dolazi do kratkotrajnih prekida disanja. Tijelo vas tada iz sna budi kako bi se disanje ponovo uspostavilo, često bez vaše svjesne percepcije.

Glasno hrkanje, nemiran san i jutarnji umor mogu biti znakovi upozorenja, iako samo hrkanje ne znači nužno da imate apneju. Dijagnoza se postavlja pregledom sna, na koji vas može uputiti ljekar.

Nesanica je još jedan čest uzrok. Teško uspavljivanje, često buđenje tokom noći ili prerano ustajanje bez osjećaja odmora mogu dovesti do jutarnjih glavobolja i izraženog umora tokom dana. Kada san nije kvalitetan, organizam nema dovoljno vremena za oporavak, što se često manifestuje upravo kroz bol u glavi.

Napetost, vilica i alergije

Škrgutanje zubima tokom noći, poznato kao bruksizam, može izazvati bol u mišićima vilice i temporomandibularnom zglobu, a taj bol se često širi prema glavi.

Mnogi nisu svjesni da škrguću zubima, ali jutarnja osjetljivost vilice, bol u uhu ili zubima mogu biti znak da je upravo to uzrok buđenja s glavoboljom. Stomatolog je taj koji može potvrditi dijagnozu i predložiti terapiju.

Alergije su još jedan čest, ali često zanemaren uzrok. Grinje koje se nalaze u posteljini, madracima i jastucima mogu izazvati zapušenost sinusa, što tokom noći dovodi do pritiska i glavobolje ujutro.

Redovno pranje posteljine, korištenje antialergijskih navlaka i savjetovanje s ljekarom mogu značajno ublažiti ove tegobe.

Migrene, san i mentalno zdravlje

Migrene se mogu javiti u bilo koje doba dana, ali su često izraženije ujutro. Obično se javljaju na jednoj strani glave, praćene pulsirajućim bolom, mučninom te osjetljivošću na svjetlost i zvuk.

Kod nekih osoba prisutni su i simptomi koji prethode napadu, poput aure, i to i do dan ranije.

Nedostatak sna, ali i previše spavanja, mogu biti okidač za tenzione glavobolje koje se opisuju kao stezanje oko glave, uz nelagodu u vratu i tjemenu. Ravnoteža u dužini i kvalitetu sna ključna je za prevenciju ovakvih tegoba.

Depresija i anksioznost također su povezane s jutarnjim glavoboljama, posebno u periodima pojačanog stresa.

Ako primijetite da se buđenje s glavoboljom javlja u danima kada ste pod pritiskom ili s osjećajem nelagode pred obaveze, razgovor sa zdravstvenim radnikom može pomoći da se utvrdi veza između mentalnog zdravlja i ovih simptoma.