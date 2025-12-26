Ishrana tokom viroze: Ove zdrave namirnice mogu produžiti oporavak

Ishrana tokom viroze često se svodi na supu, čajeve i lagane obroke, ali mnogi tada posežu i za namirnicama bogatim vitaminima i mineralima, vjerujući da će tako ubrzati oporavak.

Ipak, ljekari upozoravaju da neke namirnice, iako zdrave u svakodnevnoj ishrani, nisu najbolji izbor kada je tijelo oslabljeno i bori se s infekcijom.

Organizam tokom viroze troši ogromnu količinu energije na borbu protiv virusa, zbog čega svaka dodatna probavna opterećenja mogu produžiti simptome i usporiti oporavak.

Zašto špinat i slične namirnice mogu smetati

Špinat se često smatra simbolom zdrave ishrane, ali tokom viroze može izazvati neželjene reakcije. Iako ne sadrži mnogo histamina, potiče njegovo oslobađanje u organizmu. Histamin ima važnu ulogu u odbrambenim reakcijama tijela, ali kod osoba koje su osjetljive ili intolerantne može izazvati umor, glavobolju, osjećaj slabosti ili simptome slične alergiji.

U istu grupu namirnica koje potiču oslobađanje histamina spadaju i paradajz te jagode, zbog čega se preporučuje da se privremeno izbace iz ishrane dok traje bolest. Ishrana tokom viroze treba biti što jednostavnija i prilagođena stanju organizma, bez dodatnih iritansa.

Orašasti plodovi i masnoće koje iscrpljuju organizam

Orašasti plodovi su bogati cinkom i vitaminom E, koji inače pomažu jačanju imuniteta, ali u periodu viroze mogu napraviti više štete nego koristi. Visok sadržaj masnoća otežava probavu, posebno ako su prisutni povišena temperatura, mučnina ili osjetljiv želudac.

Kada tijelo mora trošiti dodatnu energiju na varenje teške hrane, manje snage ostaje za borbu s virusom. Zato se tokom viroze savjetuje izbjegavanje oraha, badema, lješnjaka i sličnih grickalica, bez obzira na njihovu nutritivnu vrijednost u zdravim danima.

Ishrana tokom viroze treba se temeljiti na laganim, toplim i lako probavljivim obrocima, uz pažljivo osluškivanje reakcija vlastitog tijela, jer ono najbolje pokazuje šta mu u tom trenutku prija, a šta dodatno opterećuje oporavak.