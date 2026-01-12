Bol u grlu: Hrana i pića koja usporavaju oporavak

Bol u grlu može nastati zbog sasvim bezazlenih razloga, poput suvog vazduha ili glasnog pjevanja na koncertu, ali bez obzira na uzrok, ishrana ima važnu ulogu u procesu oporavka.

Dok traje iritacija, određene namirnice mogu dodatno pogoršati simptome i produžiti osjećaj bola.

Namirnice koje dodatno nadražuju grlo

Kod bolnog i upaljenog grla preporučuje se izbjegavanje kisele hrane. Agrumi, sokovi od citrusa, paradajz i sosovi na bazi paradajza mogu pojačati peckanje jer njihova kiselost dodatno iritira već osjetljivu sluznicu. Umjesto toga, bolje je birati blaže voće, poput banana, koje ne opterećuje grlo.

Začinjena hrana također može pogoršati stanje, naročito ako je bol praćen kašljem. Ljuti začini nadražuju sluznicu i mogu izazvati jači osjećaj nelagode. Ako se ipak odlučite za supu, ona bi trebala biti blaga, bez jakih začina, dok se stanje ne smiri.

Hrskava i suha hrana, poput krekera, čipsa ili pereca, može mehanički oštetiti grlo. Njihova gruba tekstura dodatno grebe upaljeno tkivo i pojačava bol, pa je u tom periodu bolje okrenuti se mekšim obrocima koji se lako gutaju.

Pića i navike koje pogoršavaju simptome

Iako se topli napici često smatraju dobrim rješenjem, previsoka temperatura može napraviti više štete nego koristi. Prevruća tečnost može opeći sluznicu i dodatno produžiti oporavak, pa je važno da napici budu topli, ali ne vrući.

Alkohol se često pogrešno doživljava kao sredstvo koje uništava bakterije, ali u slučaju bolnog grla on djeluje suprotno. Dodatno isušuje sluznicu, dehidrira organizam i može oslabiti imuni sistem, zbog čega je tokom bolesti najbolje držati se vode, čajeva i supe.

Ni kofein nije bezazlen, jer kafa i energetski napici mogu dodatno isušiti grlo i poremetiti san, koji je ključan za oporavak organizma. Biljni čajevi, poput kamilice ili bijelog sljeza, uz dodatak malo meda, mogu pomoći u smirivanju iritacije i pružiti blagi antimikrobni efekat.

Mlijeko i sluz u grlu

Mliječni proizvodi, iako djeluju umirujuće, kod nekih ljudi mogu pojačati stvaranje sluzi i pogoršati osjećaj zapušenosti i grebanja u grlu. To se odnosi i na hladne proizvode poput sladoleda, ali i na tople mliječne sosove.

Tokom oporavka, često se preporučuju biljne alternative, poput bademovog ili kokosovog mlijeka, koje su blaže za sluznicu grla.