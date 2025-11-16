Doktor otkrio brzu metodu koja za par sekundi olakšava grlobolju

Grlobolja je česta pojava, posebno u hladnijem periodu godine, i uglavnom nije razlog za brigu. Dr. Suraj Kukadia, poznat po svojim zdravstvenim savjetima na društvenim mrežama, otkrio je jednostavan trik koji može ublažiti bol u grlu za samo 15 sekundi, bez potrebe za odlaskom u apoteku. Njegovu preporuku podržava i britanski NHS, koji navodi da se većina grlobolja povuče sama u roku od sedam dana.

Dr. Kukadia savjetuje grgljanje tople slane vode kao brz i efikasan način olakšanja. Dovoljno je pola kašičice soli pomiješati s pola čaše tople vode, grgljati 10 do 15 sekundi i zatim ispljunuti. Kako objašnjava, ovaj postupak pomaže da se mehanički uklone bakterije, virusi i dio gnoja, što može dovesti do brzog smanjenja bola, prenosi Daily Express.

Nakon što je podijelio savjet, mnogi korisnici društvenih mreža javili su se s komentarima da se mjesecima bore s ponavljajućim infekcijama uprkos antibioticima. Neki su naveli da im se simptomi stalno vraćaju, dok je jedan korisnik spomenuo i prirodnu alternativu – držanje klinčića u ustima dok ne omekša, a zatim lagano zagrizanje kako bi se oslobodio ljekoviti sok.

Za lakše podnošenje grlobolje preporučuje se grgljanje slane vode, dovoljan unos tečnosti, mekša hrana, izbjegavanje dima i odmor. Najčešći simptomi uključuju bol pri gutanju, grebanje u grlu, crvenilo, neugodan zadah, kašalj i uvećane žlijezde, dok djeca mogu imati i povišenu temperaturu te biti umornija nego inače.

Uz nekoliko jednostavnih koraka, grlobolja se može ublažiti i svakodnevne aktivnosti brže postaju podnošljive.