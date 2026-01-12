Post na vodi: Šta se zaista dešava u tijelu tokom četiri sedmice

Post na vodi već stoljećima ima snažnu duhovnu dimenziju, ali sve više pažnje privlači i zbog uticaja na zdravlje.

Post na vodi ne djeluje samo na tijelo, već i na psihu, jer u periodu odricanja na površinu izlaze potisnute misli i osjećanja, prijatna i neprijatna, dajući priliku da se problemi sagledaju jasnije i smirenije.

Duhovni i mentalni aspekt posta

Post, prije svega, podrazumijeva pročišćenje duše. Uzdržavanje od grešnih misli i hrane ima za cilj unutrašnji mir, ali se post smatra potpunim i kada se svodi na uzdržavanje od mrsne hrane.

Mnogi vjernici nastoje ispoštovati sva pravila posta, jer se upravo u tom periodu često javlja osjećaj mentalne jasnoće i veće povezanosti sa sobom.

Tokom posta na vodi, posebno kada traje četiri sedmice, dolazi do značajnih mentalnih promjena. Mozak se postepeno prilagođava novom načinu funkcionisanja, koristi ketone kao izvor energije i kod mnogih ljudi dolazi do bolje koncentracije, smanjenja osjećaja mentalne magle i izraženijeg unutrašnjeg fokusa.

Šta se dešava u tijelu tokom posta

Kada čovjek posti, organizam svakodnevno dobija priliku za odmor i obnovu. Posebno se rasterećuju organi za varenje, a kvalitet krvi, koja je temelj opšteg zdravlja, može se poboljšati.

U prva tri dana tijelo se privikava na post, dok se prvi vidljivi benefiti javljaju već nakon četvrtog dana.

Tada organizam prelazi iz faze trošenja glikogenskih rezervi u stanje ketoze, u kojem sagorijeva masti kako bi dobio energiju. Tokom druge sedmice započinje izraženiji proces detoksikacije, dok se puna faza čišćenja tijela odvija između druge i četvrte sedmice posta na vodi.

U tom periodu aktivira se autofagija, prirodan proces u kojem tijelo razgrađuje oštećene ćelije i stvara prostor za nove i zdravije.

To se povezuje sa jačanjem imuniteta, regeneracijom tkiva i opštim osjećajem vitalnosti. Istovremeno se smanjuju upalni procesi u organizmu, što može imati povoljan efekat na hormone i smanjiti rizik od hroničnih oboljenja.

Koža, organi i detoksikacija

Post na vodi djeluje i na probavni sistem koji tokom tog perioda radi smanjenim intenzitetom. Ovakav „odmor“ omogućava regeneraciju i kasnije bolju apsorpciju hranjivih materija.

Mnogi primjećuju promjene na koži već nakon nekoliko dana, jer ona postaje svježija, blistavija i ujednačenije boje, dok su bore i oštre linije manje izražene.

Važno je naglasiti da su vitalni organi poput mozga, srca i žlijezda s unutrašnjim lučenjem zaštićeni, čak i tokom dužeg posta. Organizam u tom stanju podstiče stvaranje novih ćelija, dok jetra i bubrezi intenzivnije rade na eliminaciji toksina. Kao rezultat, javlja se osjećaj lakoće, svježine i veće ravnoteže u tijelu, što je jedan od razloga zbog kojih se post na vodi sve češće povezuje sa cjelokupnim obnavljanjem organizma.