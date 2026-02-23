Počeo uskrsni post, najduži i najstroži period u pravoslavnoj tradiciji

Veliki, odnosno uskrsni post predstavlja najduži i najstroži period posta u pravoslavnoj tradiciji i uvod je u najveći hrišćanski praznik, Uskrs.

Ove godine uskrsni post traje od 23. februara do 11. aprila, dok se Uskrs obilježava u nedjelju, 12. aprila.

Prema crkvenim izvorima, Veliki post je najznačajniji posni period u godini. Na njega se nadovezuje i post Strasne sedmice, pa ukupno traje 48 dana i završava se proslavom Uskrsenja Hristovog. Smisao ovog perioda jeste da se vjernici, i tjelesno i duhovno, pripreme za praznik Uskrsa.

Tokom uskrsnog posta od pravoslavnih vjernika se očekuje ne samo uzdržavanje od određene hrane, nego i rad na ličnom duhovnom uzrastanju, kroz molitvu, dobra djela i kontrolu misli i postupaka. Post podrazumijeva odricanje od mrsne hrane, ali i od loših misli, želja i djela, uz nastojanje da se umnože molitve i evanđeoske vrline.

Svaka od sedam nedjelja Velikog posta ima svoj naziv i posebna pravila, ali određene smjernice važe tokom cijelog perioda. Vjernici se uzdržavaju od mesa, jaja, mliječnih proizvoda i hrane životinjskog porijekla. Ulje i vino dozvoljeni su subotom i nedjeljom, kao i na praznik Svetih četrdeset mučenika, dok je riba dopuštena na Blagovijesti i Cvijeti. Ostalim danima posti se na vodi, posebno srijedom i petkom.

Radnim danima, osim srijede i petka, post se može ublažiti uz upotrebu ulja, ali uz blagoslov duhovnika ili parohijskog sveštenika. Prva tri dana posta tradicionalno se poste strože, kao i posljednja sedmica, kada se uglavnom posti na vodi. Izuzetak je Veliki četvrtak, kada su dozvoljeni ulje i vino.

Na Veliki petak vjernici se uzdržavaju od hrane i pića do iznošenja plaštanice, oko 15 sati, nakon čega se uzima skroman obrok na vodi, dok se strogi post nastavlja i na Veliku subotu.