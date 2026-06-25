Mirnesa Hrvić iz Živinica među finalistkinjama Izbora za Fotomodela Federacije BiH 2026

Mirnesa Hrvić iz Živinica jedna je od finalistkinja ovogodišnjeg Izbora za Fotomodela Federacije Bosne i Hercegovine 2026, na kojem će predstavljati svoj grad. Ova dvadesetjednogodišnja studentica Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli želi pokazati da obrazovanje, upornost i lični razvoj mogu biti jednako važni kao i fizički izgled.

Nekadašnja učenica generacije danas uspješno usklađuje zahtjevan studij inženjerstva sa angažmanom u svijetu mode. Ističe da joj je upravo to prilika da razbije stereotipe i pokaže kako se znanje i ljepota mogu međusobno nadopunjavati.

Za Mirnesu Hrvić učešće na ovom takmičenju predstavlja mnogo više od modne piste. Kaže da želi promovisati vrijednosti poput odgovornosti, rada, samopouzdanja i kontinuiranog usavršavanja, te motivisati mlade da vjeruju u svoje sposobnosti i ne odustaju od ciljeva koje su sebi postavili.

Kako navodi, najveću inspiraciju pronalazi u vlastitom životnom putu. Svaki izazov koji je savladala dodatno ju je ojačao, dok neuspjehe smatra iskustvima iz kojih se može učiti. Upravo takav pristup, smatra, omogućava lični napredak i razvoj.

Predstavljanje Živinica na Izboru za Fotomodela Federacije BiH za nju je velika čast i odgovornost. Osim želje za uspjehom na takmičenju, planira nastaviti graditi karijeru u oblasti mašinstva, ali i koristiti javni angažman za promociju obrazovanja, humanosti i pozitivnih društvenih vrijednosti.

Mirnesa Hrvić svojim dosadašnjim rezultatima pokazuje da se uspjeh može graditi na različitim poljima istovremeno. Akademski uspjeh, posvećenost ličnom razvoju i spremnost da predstavlja svoj grad na jednom od najznačajnijih izbora ljepote u Federaciji BiH izdvajaju je kao jednu od kandidatkinja koja želi poslati poruku da se istinska vrijednost čovjeka ogleda u znanju, karakteru i predanom radu.