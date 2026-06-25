Zašto historijska blaga Turske morate posjetiti – noću?

Historijska blaga Turske privlače pažnju brojnih turista, a poseban doživljaj je posjetiti ih noću.

Projekat Noćni muzeji u Turskoj, osmišljen s ciljem da bogata kulturna baština ove zemlje bude dostupna i nakon redovnog radnog vremena, zvanično je zakoračio u svoju treću sezonu. Ovaj program pruža posjetiocima jedinstvenu priliku da dožive neke od najznačajnijih muzeja i arheoloških nalazišta u Turskoj pod okriljem noći.

Nakon što je prošle godine privukao više od milion posjetilaca, projekat će ove ljetne sezone, od 1. juna do 1. oktobra, omogućiti večernje obilaske na ukupno 20 lokacija. Od planine Nemrut do Efesa, i od muzeja Zeugma do Galata kule, kapije će za goste biti otvorene od 19 sati pa sve do kasno u noć.

Osim što obogaćuje ponudu turizma iz kulture u Turskoj, ovaj projekat pomaže i u očuvanju te održivom upravljanju historijskim lokalitetima, jer se broj posjetilaca ravnomjernije raspoređuje tokom dana.

Historijska blaga Turske: Istanbul pod zvijezdama

Kulturna prijestolnica Turske, Istanbul, prva je destinacija gdje možete vidjeti kultna mjesta i muzeje u novom noćnom svjetlu. Arheološki muzeji u Istanbulu, prvi muzej u Turskoj, koji sadrži izvanrednu kolekciju iz različitih civilizacija zatim Galata toranj, koji nudi jedinstvene poglede na grad te Muzej turske i islamske umjetnosti, smješten u bivšoj Ibrahim-pašinoj palači, nude zaista jedinstveno kulturno putovanje u gradu nakon mraka ovog ljeta.

Zamislite da vidite najstariji poznati mirovni sporazum na svijetu i jednu od najstarijih ljubavnih pjesama u Arheološkim muzejima u Istanbulu, svjedočite panoramskom pogledu na svjetla grada i Zlatni rog s Galata tornja, a zatim zaronite u dubine zbirki Muzeja turske i islamske umjetnosti.

Doživite antiku pod egejskim nebom

S druge strane, prvi antički grad koji spremno sija pod zvjezdanim nebom Turske jeste Efes. Smješten u blizini Izmira, u samom srcu Egejske regije, Efes spada među najbolje očuvane rimske gradove na svijetu. Pod noćnim osvjetljenjem, njegove monumentalne građevine izgledaju kao da ponovo oživljavaju.