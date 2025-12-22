Autizam kod djece sve češći, stručnjaci upozoravaju na znakove koje roditelji ne smiju ignorisati

Autizam kod djece i dalje je tema o kojoj se govori znatno manje nego o drugim bolestima savremenog doba, iako statistike pokazuju da je riječ o poremećaju koji pogađa veliki broj porodica širom Evrope. Procjenjuje se da oko pet miliona ljudi u Evropi živi s poremećajem iz spektra autizma, dok se autizam kod djece javlja kod jednog od sto mališana.

Šta zapravo znači autizam kod djece

Autizam kod djece predstavlja razvojno stanje u kojem dijete ima poteškoće u uspostavljanju socijalnih odnosa, komunikaciji i razumijevanju okoline.

Djeca često pokazuju neuobičajene obrasce ponašanja, ponavljaju iste radnje, teško prihvataju promjene i povlače se u vlastiti svijet. Važno je naglasiti da autizam nije isto što i intelektualne poteškoće niti je posljedica lošeg roditeljstva, kako se to ponekad pogrešno misli.

Stručnjaci ističu da ne postoje dokazi da vakcine uzrokuju autizam, dok se kao mogući faktori spominju genetika, određeni hromosomski poremećaji i pojedine virusne infekcije. U nekim slučajevima autizam se javlja kod oba blizanca, što dodatno upućuje na genetsku komponentu.

Rani znakovi koje roditelji trebaju primijetiti

Autizam kod djece može se prepoznati već u prvoj godini života, a gotovo uvijek do treće godine, ukoliko se simptomi ne zanemaruju. Češće se javlja kod dječaka nego kod djevojčica, a kod određenog broja djece mogu se pojaviti i konvulzije prije adolescencije.

Djeca s autizmom čuju, vide i osjećaju podražaje iz okoline, ali ih teško povezuju u smislenu cjelinu. Zbog toga često izbjegavaju kontakt očima, ne vole fizički dodir, teže se igraju s drugom djecom i sporije razvijaju govor. Govor, ako se i razvije, ponekad je ograničen ili doslovan, bez razumijevanja šireg značenja riječi i rečenica.

Inteligencija i posebne sposobnosti

Kod djece s poremećajem iz spektra autizma intelektualno funkcionisanje može biti veoma različito. Neka djeca imaju prosječnu inteligenciju, dok druga mogu imati izražene intelektualne poteškoće. Testiranje inteligencije često je otežano i zahtijeva ponavljanje, jer djeca s autizmom bolje reagiraju na zadatke koji uključuju motoriku i prostor, dok verbalne testove teže savladavaju.

Zanimljivo je da dio djece s autizmom razvije izuzetne sposobnosti u određenim oblastima. Mogu imati izražen talenat za matematiku, muziku, tehniku ili jezike. Takva djeca često se nazivaju savanti, a historija bilježi da su brojne poznate ličnosti, poput Alberta Einsteina ili Isaaca Newtona, pokazivale osobine iz autističnog spektra.

Dijagnoza, terapija i važnost ranog reagovanja

Nakon uočavanja simptoma, ključno je obratiti se ljekaru kako bi se započeo dijagnostički proces. U postavljanju dijagnoze učestvuju psihijatar, psiholog i edukacijski rehabilitator, a cilj je utvrditi stepen poteškoća i mogućnosti djeteta. Autizam kod djece ne liječi se lijekovima, već se kroz različite terapije radi na razvoju komunikacije, ponašanja i prilagođavanja okruženju.

Rano prepoznavanje ima presudnu ulogu, jer pravovremena intervencija može značajno olakšati život djetetu i porodici. Autizam je stanje koje traje cijeli život, ali uz odgovarajuću podršku i terapije, mnoga djeca mogu postići visok stepen samostalnosti i kvalitetniju uključenost u zajednicu.