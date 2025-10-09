Nakon što su roditelji djece iz Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli ranije zatražili od nadležnih smanjenje broja djece po odjeljenjima i poboljšanje uslova rada, te bojkotovali nastavu, sada najavljuju protest. Mirna šetnja roditelja i građana bit će održana u ponedjeljak, 13. oktobra, s početkom u 11:30 sati.

Okupljanje je planirano ispred Pedagoškog zavoda, odakle će učesnici mirno prošetati do Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, noseći poruke podrške djeci s autizmom i zahtjev za sistemskim rješenjima u inkluzivnom obrazovanju. Glavna poruka najavljenog protesta glasi: „Obrazovanje, a ne čuvanje“, čime roditelji žele ukazati da djeca s poteškoćama imaju pravo na kvalitetno obrazovanje, prilagođene programe i stručnu podršku.

Roditelji ističu da je cilj šetnje skrenuti pažnju vlastima na probleme s kojima se suočavaju u odgojno-obrazovnim ustanovama, posebno kada je riječ o djeci s autizmom. Navode da postoje brojni izazovi, od nedostatka asistenata i stručnog kadra, do neprilagođenih nastavnih planova i neadekvatne podrške školama koje rade s ovom djecom.

Podsjećamo, ranije su roditelji djece iz Zavoda u Tuzli uputili zahtjeve Ministarstvu obrazovanja TK za smanjenje broja učenika po odjeljenjima, zapošljavanje dodatnih asistenata i stvaranje boljih uslova za rad defektologa. Do sada, kažu, nisu dobili konkretne odgovore, pa su odlučili izaći na ulice kako bi njihov glas bio jasnije i glasnije čut.

Poruka mirne šetnje „Podržimo autizam“ simbolizira poziv cijeloj zajednici da stane uz roditelje, nastavnike i djecu, s ciljem izgradnje obrazovnog sistema koji neće isključivati, već osnaživati svakog učenika.