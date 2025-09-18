U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla roditelji djece s teškim oblicima autizma već dvije sedmice bojkotuju nastavu. Razlog je, ističu, loša organizacija rada i prevelik broj djece u grupama. Traže od nadležnih reorganizaciju kako bi i njihova djeca dobila obrazovanje kakvo zaslužuju.

Oko dvadesetoro djece koja pohađaju Odjel za autizam u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli od prošle sedmice ne ide na nastavu, jer su njihovi roditelji odlučili bojkotovati način na koji je organizovan rad. Prema odluci Zavoda, grupe su formirane tako da svaka broji po četiri učenika, što roditelji smatraju neprihvatljivim jer, kako navode, stanje njihove djece zahtijeva manji broj učenika i više stručne podrške.

„Uvijek se poštovao neki optimalni broj od tri učenika, dok je četiri maksimalni broj po pedagoškim standardima, ali ovaj put ta neka birokratska tabela je napravila rezove ili uštede, konkretno na našoj djeci.“ – Asim Idrizović,roditelj

Da situacija nije jednostavna potvrđuje i majka čije dijete također ne ide na nastavu, Amra Brkić. Ona naglašava da se radi o djeci sa najtežim oblicima autizma koja nisu mogla pratiti nastavu u redovnim školama, ni uz pomoć asistenata, te da često ispoljavaju agresivna ponašanja.

„Jedna učiteljica sa četiri učenika u učionici ne može funkcionisati. Ovdje majke koje kod kuće ostaju same sa djetetom dolaze u školu sa modricama, a sada se u jednoj prostoriji okuplja više takvih učenika. Zavod nije mjesto za čuvanje djece, već odgojno-obrazovna ustanova u kojoj stručni kadar mora imati normalne uslove za rad.“

Roditelji tvrde da su se obraćali Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ali do sada nisu dobili konkretan odgovor. Poručuju da će bojkot trajati sve dok se situacija ne riješi.

„U ovakvom stanju mi ne možemo dovoditi djecu u školu, jer svelo se sve na čuvanje djece, na borbu učiteljica da do kraja smjene nijedno dijete ne bude povrijeđeno i na kraju krajeva da ni učiteljice ne budu povrijeđene. Mi zaista imamo divne zaposlenike koji se bore i rade za našu djecu, ali ne mogu u ovakvim uslovima“. – kazala je Amra Brkić

Iz Ministarstva pak, na upit novinara poručuju da su otvoreni za dijalog sa svim relevantnim akterima, kako bi se eventualni problemi rješavali na konstruktivan način, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Iz Ministarstva podsjećaju da je u Zavodu osiguran i program profesionalnog osposobljavanja polaznika sa umjerenim, teškim i težim intelektualnim teškoćama i autizmom i to za sve korisnike do 27. godine života, što predstavlja jedan od rijetkih primjera takve prakse u Bosni i Hercegovini. Stoga poručuju da je u najboljem interesu učenika da redovno pohađaju nastavu kako bi se osigurao kontinuitet obrazovanja.

Pripremila : Edina Kurbašić