Više od 47.000 učenika u Tuzlanskom kantonu obilježilo Dan nezavisnosti BiH

Više od 47.000 učenika osnovnih i srednjih škola obilježilo je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine širom Tuzlanskog kantona.

Prema podacima nadležnih, u obilježavanju je učestvovalo više od 33.000 učenika osnovnih i 14.000 učenika srednjih škola. Prigodni programi organizovani su u učionicama, fiskulturnim salama i školskim dvorištima, uz zastave, patriotske pjesme, priredbe i različite kreativne aktivnosti.

Državni praznik obilježen je u 120 osnovnih i srednjih škola, odnosno u više od 300 školskih objekata, uključujući područne škole širom Tuzlanskog kantona.

Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzela je manifestacija „Čuvamo domovinu“, koja je održana u Gračanici kao centralni događaj za područje kantona. U svečanom defileu kroz grad učestvovalo je oko 3.500 učenika osnovnih i srednjih škola. Program je potom nastavljen u sportskoj dvorani, gdje se također okupilo 3.500 učenika.

„Program je nastavljen u sportskoj dvorani, gdje se također okupilo 3.500 učenika, uz zajedničku poruku ponosa, jedinstva i ljubavi prema Bosni i Hercegovini“, kazao je ministar nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Iz resornog ministarstva navode da su planirane aktivnosti realizovane s ciljem njegovanja kulture sjećanja i jačanja svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini.

